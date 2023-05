Pour La Dauphine

Pour une troisième année, la Fondation Maison Dauphine, en collaboration avec Desjardins Caisse de Québec, présente son événement-bénéfice printanier sous forme d’encan d’art visuel, en mode virtuel. Depuis vendredi dernier (et jusqu’au 21 mai) vous pouvez choisir parmi une sélection de plus de 100 œuvres provenant de plus d’une soixantaine d’artistes connus et émergents tel que : Jean Gaudreau (1), Pierre Bellemare (2), Andrée Lebrun, (3) en plus de pouvoir miser sur des lots de billets d’avion offerts par la Fondation Air Canada, du matériel d’artiste, gracieuseté de DeSerres, ou bien une journée d’immersion avec l’équipe de la station de radio Rythme 102,9 de Québec. Une artiste toute particulière présente trois œuvres à l’encan cette année. Il s’agit de Alexandra Guérin, une « ancienne » qui a fréquenté La Dauphine (4). Tous les dons amassés permettront d’aider année après année les jeunes de la rue en difficulté de la région de Québec. Renseignements : https://www.macause.com/dauphine.

Un autre honneur

Photo fournie par l’APF

L’ex-sénateur Dennis Dawson (il a pris sa retraite le 9 février dernier) a reçu récemment un autre honneur alors qu’il a été reconnu par ses collègues de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) alors qu’il a reçu le grade de Commandeur de l’Ordre de la Pléiade (photo). Reconnaissance internationale, la Pléiade est destinée à souligner les mérites éminents des personnalités qui se sont distinguées en poursuivant les idéaux de l’APF et de la Francophonie. L’APF regroupe des parlementaires de 91 parlements ou organisations interparlementaires répartis sur les cinq continents. Son action vise à promouvoir et défendre le rayonnement international de la langue française et du multilinguisme, la démocratie et la paix, le respect des droits de la personne et l’égalité des genres. Les cinq échelons de l’Ordre de la Pléiade sont : Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grand-Croix.

Leadership

Photo fournie par Optique photo Marjorie Roy

Bravo à Vachon École de conduite supérieure qui a remporté le prix Leadership volet masculin lors du 12e Gala des Perséides de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce, tenu devant près de 400 participants le 29 avril dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie, événement qui vise à saluer les efforts des entreprises de la Nouvelle-Beauce qui contribuent au développement socio-économique de la région. Sous l’impulsion et le leadership de Samuel Vachon, directeur et copropriétaire de l’entreprise, Vachon École de conduite supérieure est devenue la première école de conduite 100 % électrique. Avec des écoles dans la Beauce, à Sainte-Marie et Saint-Georges et à Lévis, l’entreprise, malgré des défis importants, ne cesse de se développer. Sur la photo, de gauche à droite : Normand Hainse, président-directeur général de Hainse Développement Organisationnel (HDO), présentateur du prix, et Samuel Vachon.

Anniversaires

Photo fournie par le Salon Marcel Pelchat

Nathalie Bell (photo), directrice administrative du salon Marcel Pelchat de Laurier Québec... Lars Eller, attaquant de L’Avalanche du Colorado (LNH), 34 ans... Enrique Iglesias, chanteur, fils de Julio Iglesias, 48 ans... Nathalie Normandeau ex-politicienne et animatrice radio (FM 93), 55 ans... Nathalie Roy, députée de Montarville (CAQ), Présidente de l’Assemblée nationale, 59 ans... Melissa Gilbert, actrice américaine de télé (La petite maison dans la prairie) 59 ans... Sylvain Cossette, auteur-compositeur-interprète, 60 ans.

Disparus

Photos fournies par la famille et par Louis Arthur

Le 8 mai 2022 : Michel Gervais (photo de gauche), 77 ans, professeur émérite, mais surtout 22e recteur de l’Université Laval de 1987 à 1997... André Arthur (photo de droite), 78 ans, ex-animateur radio de Québec (CHRC-CJRP, FM 93 et BLVD)... 2021 : Jean-Luc Phaneuf, 65 ans, joueur de centre qui a joué 78 matchs dans l’AMH avec Toronto et Birmingham (1975-1977)... 2020 : Roy Horn, 75 ans, prestidigitateur et dompteur américain et moitié du célèbre duo de Las Vegas « Siegfried and Roy »... 2018 : Big Bully Busick, 63 ans, lutteur professionnel avec la World Wrestling Federation (WWF)... 2017 : David Molson, 88 ans, ancien président et propriétaire des Canadiens de Montréal (1964 à 1972)... 2017 : Jean-Pierre Lachance, 61 ans, impliqué socialement au sein de plusieurs organisations (Club de curling de Chicoutimi, le Carnaval souvenir de Chicoutimi et surtout au Club de Golf Port-Alfred)... 2014 : France St-Louis, 63 ans, la mère de l’ex-hockeyeur québécois Martin St-Louis... 2010 : Claude « Red » Charest, 87 ans, père de l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest... 2000 : André Fortin, 37 ans, surnommé Dédé Fortin, auteur-compositeur, chanteur (les Colocs)... 1997 : Ambroise Lafortune, 79 ans, personnalité marquante du monde artistique québécois... 1982 : Gilles Villeneuve, 30 ans, pilote de Formule 1.