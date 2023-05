Pour que vous ayez moins peur de l’immigration

Je m’adresse aux gens qui ont peur de voir arriver de plus en plus d’immigrants et d’immigrantes au Canada.

Un reportage journalistique du Journal exposait en fin de semaine les défis que pourrait représenter une immigration beaucoup plus massive au Canada.

Je suis consciente qu’avec sa propension à hausser les seuils d’immigration, Justin Trudeau peut faire peur à certaines personnes. Des inquiétudes en lien avec la crise du logement ou encore en ce qui concerne la protection du français resurgissent souvent dans les prises de position sur ce sujet.

Aujourd’hui, ne serait-ce que l’espace d’un instant, j’ai envie que cette peur soit mise de côté.

Grand apport

Même si ce n’est pas la seule solution pour pallier ce problème majeur, les immigrants et immigrantes ont le pouvoir de jouer un rôle important dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, par exemple en occupant des postes dans les services sociaux. Ils et elles peuvent aussi s’accomplir au sein d’entreprises de chez nous et ainsi contribuer à leur bon fonctionnement, à leur rayonnement.

En travaillant, en créant des compagnies, en consommant, ces personnes contribuent à l’économie.

En partageant leur vécu et leurs mœurs, en s’intégrant dans leur nouvelle communauté, ils et elles enrichissent la diversité culturelle, un aspect quant à moi primordial pour une société forte.

Chaque fois que je mesure l’apport des immigrants et des immigrantes à la société canadienne, je ne peux m’empêcher de trouver bien ingrate l’idée de vouloir restreindre le nombre de nouveaux arrivants admis au Canada.

Ce n’est pas parce que l’on naît dans un pays rempli d’opportunités et qui nous offre plein de privilèges que l’on est les seuls à être dignes d’en bénéficier.

Des fois, avoir le courage de laisser sa peur derrière peut permettre de mieux avancer vers les intérêts de tous et de chacun.