Que faire pour épargner en vue d’une maison quand le CELIAPP n’est pas disponible?

Le CELIAPP, on l’avait promis pour le 1er avril. Nous voici en mai... Et il se fait toujours attendre. Mais rassurez-vous, ce n’était pas une plaisanterie. Compte tenu des négociations actuelles entre le gouvernement canadien et la fonction publique, le silence radio qui a cours en ce moment est tout à fait compréhensible et ne devrait pas perdurer. Le programme a simplement connu un faux départ, mais il n’est pas question de l’abandonner. Un peu de patience s’impose.

Rappelons les principaux éléments du CELIAPP

Il s’agit d’un compte d’épargne libre d’impôt du gouvernement fédéral offert aux résidents canadiens de 18 à 71 ans qui ne possèdent pas de propriété depuis au moins cinq ans.

Cotisations annuelles : 8000 $

Cotisations totales : 40 000 $

Durée : maximum 15 ans

Ce programme s’ajoute au RAP, qui permet d’utiliser 35 000 $ de ses REER pour l’achat d’une première maison. En combinant les deux programmes, un couple pourra accumuler jusqu’à 150 000 $. La différence entre le CELIAPP et le RAP, c’est qu’il n’est pas nécessaire de rembourser le CELIAPP.

Soulignons qu’il est possible de puiser dans ses REER accumulés pour cotiser dans le CELIAPP.

En attendant que les planètes s’alignent

Bien que les institutions financières ne soient pas en mesure d’offrir à leurs clients le CELIAPP actuellement, il ne faut pas jeter l’éponge pour autant.

Nous avons contacté le mouvement Desjardins pour savoir s’il en sait davantage sur les intentions du gouvernement de Justin Trudeau. Pour l’instant, nous a-t-on dit, rien ne transpire du côté de l’Agence du revenu du Canada. Donc, calme plat de ce côté. Entre-temps, Desjardins offre une épargne à terme pré-CELIAPP. Il s’agit de placer le montant de la cotisation CELIAPP 2023 à un taux promotionnel de 4,65 %. Dès que le gouvernement donnera le feu vert, cette somme et les intérêts serviront de cotisation au programme.

Une question, deux scénarios

Étant donné que les REER peuvent être transformés en CELIAPP, une lectrice, qui dispose d’un REER de 10 000 $ et d’un compte épargne de 9000 $, demande ce qu’elle doit faire dès qu’elle pourra ouvrir son compte CELIAPP. Elle jongle entre deux possibilités.

1. Transférer 8000 $ des REER dans le compte CELIAPP.

2. Transférer 8000 $ du compte épargne dans le compte CELIAPP.

Ma réponse en conclusion

Sans être devin, les deux scénarios que vous élaborez ont de fortes chances de produire sensiblement les mêmes résultats à long terme. Je privilégierais la deuxième option.

Malgré cette gymnastique de chiffres, ne pas oublier que l’important dans cette démarche, c’est que vous soyez propriétaire de votre première maison et que celle-ci réponde à vos attentes.

Conseils

Si vous songez à l’achat d’une première maison et que vous êtes aux études ou commencez un nouvel emploi, ouvrez un compte CELIAPP dès que possible, même si vous n’êtes pas en mesure de payer les cotisations. Vous le ferez lorsque vos revenus vous le permettront. Pendant ce temps, votre droit de cotiser 8000 $ par année s’accumulera jusqu’à concurrence de 40 000 $.