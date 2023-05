Québec, démographie et indépendance: laisser les choix ouverts

Le Journal publiait ce week-end une série d’excellents articles sur les impacts de l’immigration sur le Québec d’ici 2100. Ces articles nous invitent à réfléchir au Québec de demain. Un exercice trop rare parmi nos élites politiques et médiatiques.

Il faut cependant relativiser les extrapolations à long terme. En 1946, à 77 années de distance, personne n’aurait pu prévoir à quoi ressembleraient démographiquement le Québec et le Canada de 2023.

À l’époque, Montréal était la métropole du Canada. La mafia y régnait. Personne n’avait entrevu la chute de la natalité québécoise. Personne n’avait prévu les deux référendums sur l’indépendance, ni non plus les migrations internationales massives ou le rapatriement de la Constitution.

L’avenir est ouvert. Par exemple, il est possible d’encourager la construction de nouvelles villes en dehors des terres agricoles. Rien n’oblige Québec et Montréal à se couvrir de gratte-ciel laids et peu écologiques.

Illusions sur l’immigration francophone

Cependant, nous nous berçons d’illusions si nous pensons que l’immigration francophone va modifier la donne. Un nombre de plus en plus considérable d’immigrants francophones et de Québécois de langue maternelle française délaissent le français pour l’anglais.

Les causes de ces transferts linguistiques sont multiples. Les programmes de formation en anglais langue seconde sont extrêmement performants, plus que les programmes réguliers de français ou de français langue seconde. À Montréal, plusieurs enfants d’immigrants rêvent de travailler aux États-Unis. Nos universités francophones, comme d’autres ailleurs dans le monde, valorisent la production de colloques, de livres et d’articles scientifiques en anglais, au point où il devient difficile de trouver de bons ouvrages universitaires en français dans plusieurs disciplines.

L’affaiblissement du français incite à conclure que l’indépendance du Québec est en train de s’éloigner. C’est mal comprendre la dynamique des mouvements indépendantistes au Canada.

Nouveau socle indépendantiste?

Malgré tous les efforts d’Ottawa, le Canada demeure un pays artificiel qui regroupe au moins cinq grandes régions différentes. Les mouvements indépendantistes au Québec n’ont pas été fondés que sur la langue. Les rébellions de 1837-1838 incorporaient dans leurs rangs des anglophones mécontents de la domination commerciale de l’Angleterre.

La question de la laïcité transcende elle aussi les clivages linguistiques. Il n’est pas exclu qu’elle serve un jour de socle à un nouveau mouvement indépendantiste au Québec.

Le multiculturalisme porte les ferments de la désagrégation du Canada, parce qu’à l’ère de l’internet, il tend à dissoudre l’unité canadienne au profit d’une tour de Babel identitaire.

Nos parents et nos grands-parents ont eu la sagesse de nous doter d’institutions, comme Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et de placements, ou de lois, comme la loi sur la protection des terres agricoles, qui nous aident à maîtriser notre destinée. C’est en ces termes qu’il faut penser l’avenir, pour laisser le choix aux futurs Québécois d’en décider lorsqu’ils y seront. D’ici 2100, rien n’est inéluctable.