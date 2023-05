Remplacement d’Elizabeth II sur les billets de 20$: pourquoi ne pas mettre Céline Dion?

Des billets de 20$ à l’effigie du nouveau roi seront éventuellement en circulation, a annoncé le gouvernement fédéral samedi. Mais devant l’opinion mitigée des Canadiens face au souverain, il est à se demander si ce n’est pas une figure canadienne qui devrait plutôt remplacer le visage de la reine Elizabeth II sur les billets verts.

C’est du moins ce qu’a avancé le Toronto Star, dimanche, en proposant cinq alternatives, pour les billets de 20$, dont la célèbre Québécoise Céline Dion.

Selon un sondage de l’institut de recherche Angus Reid, une fondation à but non lucratif dédiée à la recherche indépendante, plus de la moitié des Canadiens souhaiteraient voir le Canada se dissocier de la monarchie constitutionnelle. Et 90% seraient prêts à adopter un changement constitutionnel pour dire au revoir à la royauté, a rapporté le média anglophone.

Ce dernier a ainsi présenté la candidature de Céline Dion, comme vedette de renommée mondiale, aux côtés de l’environnementaliste et généticien David Suzuki, ainsi que de l’Olympien autochtone Tom Longboat, un des athlètes les plus reconnus du début du 20e siècle.

Le média a poursuivi sa lancée avec Lincoln Alexander, le premier Canadien noir à devenir un membre du parlement, ainsi que Cindy Blackstock, membre de la Première Nation Gitksan, qui s’est battue pour la protection de l’enfance et les droits des Autochtones.

À l’époque, les billets à l’effigie du monarque étaient «une façon de montrer que tout l’argent du royaume appartenait au roi», tout en permettant de prévenir la fraude, a indiqué Justin Vovk, historien royal et candidat au doctorat en histoire moderne à l’Université McMaster, en entrevue avec le Toronto Star.

«Il n’est pas seulement le roi du Royaume-Uni, mais aussi le roi du Canada», a-t-il poursuivi.