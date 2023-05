Serta Simmons Bedding ferme son usine de Kirkland

Le fabricant de matelas américain en difficultés financières Serta Simmons Bedding (SSB) ferme ses installations de Kirkland. La production pourrait être déménagée en Ontario, selon le syndicat.

«Nous sommes reconnaissants des contributions que notre équipe de fabrication de Kirkland a apportées à SSB et nous nous engageons à soutenir ces associés tout au long de la transition», a indiqué Serta Simmons Bedding (SSB) au Journal.

En début d’année, Serta Simmons Bedding avait fait une demande de mise en faillite parce qu’elle était écrasée de dettes. Elle cherchait à la faire fondre de 2,5 milliards de dollars à 401 millions de dollars, selon Reuters. Elle avait obtenu 167 millions de dollars pour continuer de payer ses 3600 employés.

«Nous construisons une chaîne d’approvisionnement hautement performante et résiliente chez SSB afin de pouvoir continuer à fournir un service exceptionnel à nos partenaires de vente au détail et à nos dormeurs. Dans ce cadre, nous optimisons notre empreinte de fabrication, ce qui comprend l’expansion de nos opérations dans certains domaines et la consolidation ou la fermeture d’autres opérations», a-t-on expliqué au Journal.

Production en Ontario?

Lundi, Jean-Yves Couture, conseiller syndical des travailleurs de l’usine chez Syndicat des Métallos, a confirmé que les 76 travailleurs, dont 14 cadres et 62 syndiqués, ont appris la nouvelle à la dure le 5 avril dernier.

«Ça a été un choc. Ils ont fermé deux usines aux États-Unis et la nôtre, alors on pense que la production pourrait déménager en Ontario», a-t-il lancé.

«On parle de bons emplois payés entre 30 dollars 37 dollars l’heure, avec de bonnes conditions. Ils étaient réputés pour leur matelas haut de gamme», a-t-il ajouté.

Serta Simmons Bedding a plusieurs usines, dont une à Vaughan, en Ontario, et à Coxsackie, dans l’État du New Jersey.

Fondée en 1870, Serta Simmons Bedding est l’un des plus gros fabricants, distributeurs et fournisseurs de matelas et détient les marques Serta et Beautyrest.

Aux États-Unis, un matelas sur cinq sort d’une de ses usines.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque