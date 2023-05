Tennis: déjà terminé pour Eugenie Bouchard à Rome

La Québécoise Eugenie Bouchard a connu un bref passage en simple au tournoi de tennis de Rome, subissant l’élimination au premier tour des qualifications contre la Hongroise Dalma Galfi, lundi.

La 91e joueuse mondiale et septième tête de série de l’étape qualificative l’a emporté en deux manches de 7-6 (4) et 6-3. Ayant claqué les sept as de l’affrontement, Galfi a gagné 68,8 % des points joués sur son premier service et a réussi deux bris.

Pour Bouchard, 233e du circuit de la WTA, il s’agit d’une déception, puisqu’elle a atteint le deuxième tour du tableau principal à Madrid il y a quelques jours.

Par ailleurs, une autre Canadienne tentait sa chance dans la phase prétournoi, soit Katherine Sebov. Celle-ci a également mordu la poussière, baissant pavillon 6-4 et 6-3 devant la Russe Polina Kudermetova.

Conséquemment, deux joueuses de l’unifolié évolueront en simple dans la capitale italienne. Bianca Andreescu a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour et se mesurera à la Tchèque Marketa Vondrousova ou à l’Estonienne Kaia Kanepi. Pour sa part, Leylah Annie Fernandez en découdra avec la Bélarussienne Aliaksandra Sasnovich au premier tour. Un triomphe lui vaudra un rendez-vous avec la Croate Donna Vekic.