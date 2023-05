Tramway: l’opposition et des citoyens craignent une bretelle d’autoroute devant une école

L’opposition officielle à Québec dénonce un réaménagement pour le tramway, dans le secteur Sainte-Foy, qui selon elle amènera «une bretelle d’autoroute à se déverser devant une école», ce que la Ville réfute.

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, ainsi que les conseillers de Pointe-de-Sainte-Foy et de Cap-Rouge, Anne Corriveau et Louis Martin, entourés de citoyens du secteur, ont convoqué les médias lundi sur l’avenue de Bourgogne.

À partir de Duplessis, les voitures qui prendront la sortie Quatre-Bourgeois en direction nord ne pourront plus tourner vers l’ouest au coin de Bourgogne et Quatre-Bourgeois, en raison de la plateforme du tramway. Ce que la Ville de Québec confirme.

Pour Claude Villeneuve, il s’agit d’une des pires situations créées par l’avènement du tramway, car selon lui, les automobilistes devront emprunter la rue du Passage, qui est actuellement une rue de desserte partiellement privée, pour se diriger vers Duchesneau, près de l’école primaire Saint-Mathieu.

«Quand ils vont sortir, ils vont aller passer devant une école, un parc et une garderie et on pense que c’est pas la chose à privilégier.» La conseillère Anne Corriveau déplore aussi le détour «catastrophique» qui sera imposé aux citoyens habitués de faire leurs emplettes dans le centre commercial.

La porte-parole de la Ville de Québec Miriam Bard-Dumont met des bémols: «La totalité de cette circulation actuelle ne convergera pas vers Duchesneau par du Passage», assure-t-elle. En effet, plusieurs automobilistes vont emprunter des chemins alternatifs.

Le plan local de déplacement pour ce secteur avec la venue du tramway n'est pas complété, indique Mme Bard-Dumont. Il tiendra compte d'une étude de circulation réalisée «prochainement», évaluera «les impacts du projet de redéveloppement du centre commercial» et «intégrera les cheminements scolaires de l’école Saint-Mathieu». De plus, on prévoit «des modifications à la géométrie des rues et à la gestion des intersections».

Renaud Blais, du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, craint lui aussi «une énorme augmentation de la circulation sur la rue de l’école. Ça va augmenter la circulation qui est déjà problématique. Ça fait des mois qu’on essaie d’avoir une rencontre en personne avec le Bureau de projet». Cela ne s'est pas encore concrétisé.

Séances virtuelles

Michelle Bergeron de l’Espace citoyen, situé à Place des Quatre-Bourgeois, soutient que les séances d’information virtuelles ne permettent pas de bien rejoindre les citoyens.

«Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas y assister parce qu’elles tombent dans cette fracture numérique qu’on vit. En personne, c’est mieux et beaucoup moins intimidant. J’ai pas l’impression que les citoyens ont été consultés et informés.»

Le Bureau de projet promet d'«aller à la rencontre de la population pour discuter et bonifier ces plans à compter de l’automne».

Claude Villeneuve affirme que les citoyens qui expriment des inquiétudes ne sont pas entendus et que le plan du tramway n’a pas bougé depuis le début. «Idéalement, on ferait des consultations, on apporterait des modifications et on n’aurait pas besoin de faire des conférences de presse» pour dénoncer des situations problématiques, dit-il.

Manifestation

D’ailleurs, le chef de l’opposition est revenu sur la manifestation qui a réuni environ 850 personnes dimanche devant l’hôtel de ville de Québec contre le tramway. «J’anticipais plus [de manifestants] que ça. J’ai la perception un peu que la grogne face à l’abandon du troisième lien a participé à ça.» Mais selon lui, la Ville doit tenir compte de la grogne contre le tramway. «La façon d’en tenir compte, ce serait d’adapter le projet aux craintes des gens, de chercher à la bonifier. Si le projet reste le même, il peut y avoir cette impression que c’est un bulldozer qui est en train de nous passer dessus.»