La Ligue nationale de hockey (LNH) a imposé une amende de 50 000 $ aux Canucks de Vancouver pour avoir tenu des séances d’entraînement après que leur saison 2022-2023 se soit terminée.

Ce sont les frères Daniel et Henrik Sedin, qui travaillent désormais aux opérations hockey à Vancouver, qui avaient organisé cet exercice, a rapporté lundi Rick Dhaliwal, de The Athletic. Jusqu’à six joueurs auraient pris part à celui-ci, dont Dakota Joshua et Jack Studnicka.

Les entraînements auraient eu lieu du 17 au 23 avril, en Colombie-Britannique. Ils auraient ainsi débuté quatre jours après leur dernier duel de la campagne, une victoire de 5 à 4 en prolongation au domicile des Coyotes de l’Arizona.

Cette pratique constitue une violation de la convention collective puisqu’un membre de l’état-major d’une équipe ne peut diriger un entraînement avec ses hockeyeurs durant la saison morte.

Toujours selon Dhaliwal, les Canucks ont été prévenus que des amendes plus imposantes pouvaient être distribuées en cas de récidive.

Vancouver a terminé au sixième rang du classement de la section Pacifique avec 83 points. Le club a raté les séries éliminatoires pour une troisième année consécutive.