Zachary L'Heureux n'a rien à cirer de ce que les gens pensent

Zachary L'Heureux est confiant de voir les Mooseheads d'Halifax l'emporter en finale contre les Remparts de Québec.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, il a avoué qu'il ne se souciait que très peu des gens qui font des prédictions.

«On aime ça entendre les gens dire que ça ne va même pas être proche. On regarde ça et on rit. Ça nous donne une motivation de plus. Le monde va penser que Québec va nous battre en finale et on sera encore les négligés. On prend ça comme une motivation pour prouver aux gens qu'on peut gagner.»

Le choix de première ronde des Predators de Nashville en 2021 croit également que son équipe peut l'emporter, même si Jordan Dumais devait s'absenter pendant la série.

«Le monde pense que notre équipe est constituée seulement de lui. On lui donne beaucoup de crédit. C'est certain qu'il est un gros ajout à notre alignement. On a plusieurs joueurs qui ont monté leur jeu d'un cran et c'est ce qui fait notre succès. C'est certain qu'on aimerait l'avoir lors de la finale, mais on peut vivre avec des situations comme ça.»

Le Québécois est aussi revenu sur ce qui avait fait la différence lors de la série contre le Phoenix de Sherbrooke.

«On a vraiment pris confiance lors du premier match à Sherbrooke. On a marqué trois buts en première période et Mathis Rousseau arrêtait tout dans les buts. On a vu qu'on pouvait compétitionner avec eux et on a vraiment pris le dessus de la série, à partir de ce moment.»

L'Heureux estime d'ailleurs que le gardien des Mooseheads a largement eu son mot à dire dans les succès de sa formation.

«Ce ne serait pas juste de dire que Rousseau n'a pas été l'un de nos meilleurs joueurs. À chaque match, il nous donnait la chance de performer à notre plein potentiel. Après nos deux défaites à la maison, c'était difficile, mais on a réussi à bien se regrouper en tant qu'équipe. On savait qu'on pouvait les battre, si on allait chercher une première victoire. On n'a jamais douté.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.