HOULD, Gaston



C'est à la maison, le 21 avril 2023, entouré de sa famille que monsieur Gaston Hould s'est éteint, à l'âge de 90 ans, dans la douceur et l'amour. Il était époux de feu dame Pierrette Dontigny, fils de feu dame Clara Pellerin et de feu Lucien Hould. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9 h 30 à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Diane (feu Sylvain Pothier), Normand et Denis (Claudia Beaupré); ses petits-enfants : Caroline Pothier (Benoit Laurin), Steve Pothier et Noah Hould; ses arrière-petits-enfants : Justine et Julien Pierre Laurin; ses belles-soeurs : Madeleine Dontigny, Diane Dontigny et Réjane Boisvert; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Gaston tient à remercier chaleureusement madame Catherine Boulet Gendreau i.p.s en gériatrie au CHU de Québec, elle lui a prodigué les meilleurs soins dans sa dernière année de vie. La famille salue la belle équipe de Marie-Élaine Pauzé Des Jardins Logidor pour leur professionnalisme et leur grand coeur.