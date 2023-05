Théâtre Premier Acte: neuf spectacles sont prévus pour sa trentième saison

Premier Acte fêtera, en 2023, ses 30 ans d’existence. Le petit théâtre situé sur l’avenue de Salaberry, dédiée aux productions de la relève, poursuit sa mission d'ouvrir ses portes à la nouveauté et à l’inédit.

«La saison 2023-2024 sera hyper variée et avec des thématiques toutes aussi pertinentes les unes que les autres», a indiqué, le directeur général et artistique Marc Gourdeau, mardi, lors du dévoilement de cette saison anniversaire.

Institution créée par Martin Genest, Philippe Soldevila et Agnès Zacharie en 1994, Premier Acte a vu le jour dans la salle communautaire d’une auberge de jeunesse sur la rue Saint-Ursule. Depuis 2003, Premier Acte a ses locaux dans le centre culture et environnement Frédéric Back.

La saison 2023-2024, qui débutera le 3 octobre, comprendra neuf propositions qui habiteront une variété de formes et de tons. De l’intime à l’universel et du drame à la joie comme l’a souligné Marc Gaudreau.

Yves Leclerc

La comédie musicale La république hip-hop du Bas-Canada lancera le 3 octobre cette saison anniversaire. Il s’agit d’un spectacle inspiré par l’univers du groupe Alaclair Ensemble.

«Il va y avoir un orage de swag permanent au-dessus de Premier Acte du 3 au 21 octobre», a précisé l’auteur Dominique Sacy.

Yves Leclerc

À l’affiche du 31 octobre au 18 novembre, J’te pète en mixte, de Gabrielle Ferron, est un «one woman show théâtral» sur l’ascension de Cath, une étudiante, dans l’univers de l’improvisation collégiale en 2011-2012. Une jeune femme, interprétée par Clémence Lavallée, qui va tout faire afin de gagner le vote du public.

Un ring de boxe

Rosalie Cournoyer explorera le thème de la maternité, du 28 novembre au 9 décembre, avec sa nouvelle création intitulée La délivrance. Une pièce, avec, en toile de fond, la crise du verglas de 1998.

Pamplemousse, d’Élisabeth Lavoie, qui mélange théâtre, danse et poésie, explore les possibles d’une relation saphique qui tourne mal.

Objet théâtral qui se déroulera dans un ring, Bitch Boxer, à l’affiche du 13 au 24 février, abordera le deuil, l’acceptation, l’effondrement et la vulnérabilité, par l’entremise de la boxe, pour parler d’amour.

«Ça raconte le parcours de Chloé, une jeune boxeuse britannique qui participe aux Jeux olympiques de Londres en 2012. C’est une femme qui se bat dans tous les aspects de sa vie et qui veut prouver qu’elle est forte, parce qu’on ne peut pas être faible si on fait de la boxe», a mentionné le metteur en scène Hubert Bolduc.

Yves Leclerc

Silviu Vincent Legault abordera la violence conjugale au masculin dans la pièce Jusqu’à brûler les boiseries qui sera présentée du 5 au 23 mars. Une histoire inspirée de celle qu’il a vécue durant trois ans.

«C’est une lettre d’amour aux survivants de la violence conjugale et de la dépendance. Une histoire de honte que j’ai portée trop longtemps. C’est un portrait authentique de la résilience au quotidien», a raconté, d’une voix chambranlante, l’auteur et metteur en scène.

Incontournable

Anne-Marie qui réussit tout ce qu’elle touche sauf un rêve d’avoir un enfant, multipliant les fausses couches. Dans Baby shower, présentée du 2 au 20 avril, elle organisera un «shower» pour sa jeune sœur qui est enceinte.

«Personne n’a envie d’être là. Baby Shower aborde les causes et les rivalités féminines», a fait savoir l’auteure Catherine Côté, qui signe aussi la mise en scène de cette pièce et qui promet de mettre le feu aux showers de bébé.

You’re Talking to Me, un spectacle en solo de Juan Arango, à l’affiche du 30 avril au 11 mai 2024, raconte l’histoire d’un humoriste qui se réveille un matin et qui découvre qu’il est l’acteur Robert De Niro. La pièce parle de solitude, de regrets et d’autodestruction.

Yves Leclerc

Incontournable des saisons de Premier Acte, les Contes à passer les temps seront de retour durant le temps des Fêtes pour une 13e édition. Les contes de Valérie Boutin, Nadia Girard Eddahia, Jean-Michel Girouard, Sophie Grenier-Héroux, Maxime Robin et Erika Soucy aborderont la chance et la malchance.

Ils seront interprétés par Valérie Boutin, Frédéric Brunet, Gaïa Cherrat Naghshi, Danielle Le Saux-Farmer, Maxime Robin et un acteur qui reste à confirmer.