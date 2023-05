MARMEN, Louise



Au C.H.U.L., le 5 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Louise Marmen. Elle était la fille de feu dame Thérèse Lemieux et de feu monsieur Jean-Marie Marmen. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, son ex-époux feu monsieur Douglas Hicks; ses enfants : Stephanie (Marc Côté) et David Hicks; sa petite-fille Olivia; sa sœur Odette Boisbriand; ses neveux : Jean-Philippe et Charles Boisbriand ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier personnel soignant du C.H.U.L. et de la Résidence Humanitae pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com/