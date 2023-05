À cause de la télé, on sera anglicisé bien avant 2100

Les 100 millions de population que souhaite «Century Initiative» d’ici à 2100 sont moins dangereux pour le Québec que ne l’est la télévision.

Au lieu de débattre sans fin de cette initiative du groupe de pression torontois, on ferait mieux de regarder les risques que présente la télévision. Sans qu’on y fasse trop attention, la télévision américaine anglicise rapidement le Québec. Elle américanise d’ailleurs l’ensemble des pays de l’Occident. Environ la moitié des 230 millions d’abonnés de Netflix et des 162 millions de Disney+ vivent à l’extérieur des États-Unis. Ces deux grandes plateformes dominent aussi le Québec, ne laissant que des miettes au Club illico, à Crave et à tou.tv.

Et je ne dis rien des centaines de milliers de Québécois abonnés aux chaînes YouTube. Ce sont elles et le contenu gratuit de YouTube que regardent désormais les jeunes Québécois, qui se fichent comme de l’an quarante de la langue qu’on y parle.

La plupart des jeunes ménages du Québec sont abonnés uniquement à des plateformes vidéo comme Netflix, Amazon et Disney +. Ils ne regardent jamais les séries québécoises, car ils utilisent le câble ou le satellite exclusivement pour l’internet. Même s’ils habitent des villes où ils pourraient capter les réseaux de télé québécois par ondes hertziennes, seul un petit nombre en profite.

COMMENT RIVALISER AVEC DES GÉANTS?

La population québécoise augmente, mais le nombre de téléspectateurs qui regardent Ici Télé, TVA et Noovo ne cesse de diminuer. À raison de 4 à 5 pour cent par année. Le jour n’est pas si loin où la télévision à la demande sera la seule que regardera la majorité des Québécois. Et cette télévision à la demande est surtout américaine, donc anglophone.

Comment nos plateformes de télé à la demande dont le répertoire est très restreint peuvent-elles rivaliser avec les 6283 titres de Netflix, les 4644 titres d’Amazon Prime et les 2088 titres de Disney+?

Même si nos producteurs d’émissions et de séries peuvent espérer que la nouvelle loi sur la radiodiffusion forcera les services étrangers à contribuer à la création de contenu canadien, nos services de télé à la demande ne seront jamais de taille.

LE QUÉBEC DE DEMAIN

Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de Québécois francophones qui regardent les films et les séries en anglais sur les plateformes américaines. On ne connaît pas non plus le pourcentage de ceux qui les regardent en version sous-titrée en français ou en version doublée.

Quoi qu’il en soit, l’exemple de la Hollande, de la Scandinavie et de la plupart des nations d’Europe de l’Est devrait nous servir de leçon. Après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque leur économie était ruinée et que leurs chaînes de télévision encore jeunes n’avaient pas d’argent, elles présentaient presque uniquement des films et des séries américaines sous-titrés dans la langue du pays. En une génération ou deux, leurs populations sont devenues bilingues et l’anglais est devenu une langue courante. Elle reste presque partout la langue seconde, et, parmi les jeunes, la langue courante.

À moins que nous n’investissions en télévision québécoise des sommes prohibitives, en 2100, honni soit qui mal y pense, le français sera folklorique chez nous ou, au mieux, le Québec de demain sera bilingue!