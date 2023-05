Boxe: Patrick Roy inspire Kim Clavel

Kim Clavel a beau être une boxeuse, elle trouve parfois l’inspiration dans le monde du hockey, comme tout bon Québécois.

À quelques semaines de son combat de vendredi à Laval face à la Mexicaine Naomi Arellano Reyes (9-2, 5 K.-O.), Clavel (16-1, 3 K.-O.) a rencontré Patrice Brisebois. L’ancien défenseur du Canadien lui a parlé de la dernière conquête de la coupe Stanley par le Canadien en 1993.

«Il a raconté à quel point Patrick Roy avait une mentalité de gagnant dans les buts, comment il était à l’échauffement, il ne laissait pas passer une puck. Il avait une confiance en lui. Avant les games, il disait: “les gars, vous avez juste à compter, je m’occupe du reste”», a raconté Clavel, mardi, lors d’une conférence de presse au Casino de Montréal.

«Ça m’a tellement inspirée, je me suis servi de ça dans mes sparrings, dans mes entraînements. Je n’en ai pas laissé passer une facile et vendredi, ça va être dur pour elle [Naomi]. Moi, je ne veux pas arrêter les pucks, mais je veux lui faire une poque!» a dit Clavel en riant, sans mesquinerie.

Pour devenir aspirante obligatoire

La Québécoise de 32 ans effectuera un retour dans le ring après avoir perdu son titre de championne du monde des mi-mouches de la WBC, en janvier à Laval, face à la Mexicaine Yesica Nery Plata, par décision unanime.

Pour l’occasion, les ceintures WBO intercontinentale et WBC internationale seront à l’enjeu.

«Mais plus important encore, c’est que la gagnante deviendra l’aspirante obligatoire WBO à Evelin Nazarena Bermudez et l’aspirante obligatoire WBC à Plata», a expliqué le promoteur Yvon Michel, qui espère voir 2000 spectateurs à la Place Bell.

Une opportunité que Clavel ne veut pas laisser passer, elle qui revient en finale d’un gala après avoir subi une première défaite chez les professionnelles.

«Je me sens d’attaque pour affronter ça, a-t-elle assuré. J’ai eu la préparation qu’il fallait, autant physique que mentale. C’est sûr qu’il y a une pression supplémentaire. Tu veux bien faire, bien performer. C’est un combat important qui va écrire la suite de ma carrière. C’est un raccourci pour éventuellement retourner en championnat du monde.»

Après sa défaite face à Nery Plata, la protégée du groupe GYM avait avoué avoir voulu donner un spectacle, se laissant emporter par les émotions et oubliant son plan de match.

«Quand tu as vécu une défaite, ça te remet les deux pieds sur terre, a relaté son entraîneuse Danielle Bouchard. Ç’a aidé Kim à se reconcentrer sur la boxe, sur ce qu’elle peut contrôler, ce qu’elle est capable de faire dans le ring. [...] Il faut que tu retrouves tes points de repère et que tu démontres hors de tout doute que tu es encore une gagnante.»

«Kim, à la base, elle est spectaculaire, a ajouté Bouchard. [...] Elle le saura encore, mais je préfère que ce soit elle qui donne le tempo et le plus de coups. Ça peut être tout aussi spectaculaire en recevant moins de coups.»

La défensive

C’est donc une nouvelle Kim que les amateurs pourront voir en action vendredi, une Kim qui pense au moment présent et qui a travaillé sur sa concentration ainsi que sa défensive. Elle a même esquivé des coups pendant des rounds complets d’entraînement.

«Dans le temps, les gars sortaient maganés, ils avaient des carrières difficiles. Aujourd’hui, on voit de plus en plus des gars qui reçoivent moins de coups de poing, mais qui ont de longues carrières un peu à la Floyd Mayweather. Une tête, on en a juste une et il faut en prendre soin», a philosophé Clavel, clamant vouloir boxer plus intelligemment.