Bruno Marchand ouvert à accueillir les deux conseillers indépendants

Bruno Marchand s’est montré très ouvert à l’idée d’accueillir les deux conseillers indépendants, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault, au sein de sa formation politique si ces derniers admettent que le mégaprojet de tramway va se faire de toutes façons.

C’est ce que le maire de Québec a laissé tomber, mardi midi, lors d’un impromptu de presse à Wendake.

« Ça pourrait. Si on intègre le parti, c’est sûr qu’on va de l’avant et qu’on assume le fait que, présentement, ce projet-là va voir le jour et on va le faire avancer et on va l’améliorer autant que faire se peut », a-t-il mentionné.

Interrogé à savoir si des négociations pour un ralliement ont lieu en ce moment, Bruno Marchand a expliqué qu’il discute régulièrement avec tous les conseillers municipaux. C’est l’essence même de la vie politique surtout en contexte minoritaire, a-t-il fait remarquer.

Comité exécutif

Vendredi, Jean-François Gosselin, naguère chef de Québec 21 et opposant farouche au tramway, exprimait le désir de siéger à part entière au sein du comité exécutif (CE), alors qu’il n’est actuellement que membre associé au sein de ce conseil des ministres à échelle municipale.

Appelé à réagir, le maire Marchand a dit ceci : « Oui. J’ai envie de travailler avec des gens comme M. Gosselin et Mme Dussault qui veulent construire la ville, qui sont capables de se dire qu’il faut être pragmatiques. Maintenant, on ne l’a pas annoncé parce que ce n’est pas fait. »

Notons qu’en vertu de la Charte de la Ville de Québec, une éventuelle intégration de M. Gosselin comme membre de plein droit obligerait le maire à effectuer certains changements à la composition du CE actuel.

Certes, le nombre maximal de 11 membres du CE demeurerait le même en cas de « promotion » de M. Gosselin, mais l’article 20 de ladite Charte stipule que « le nombre de membres désignés par le maire [sur le CE] ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à neuf ».