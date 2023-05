Ces duos père-fils dans le monde du sport

L’entraîneur-chef des Blue Bombers de Winnipeg, Mike O’Shea, dirigera un visage très familier pendant le prochain camp d’entraînement de son équipe.

Lundi, l’organisation manitobaine a annoncé que son fils Michael avait paraphé un contrat avec elle. Le receveur de passes n’avait pas été repêché au dernier encan de la Ligue canadienne de football.

Les O’Shea sont loin d’être le premier duo père/fils à œuvrer ensemble dans le monde du sport professionnel. Voici quatre autres paires ayant vécu l’expérience :

-Felipe et Moises Alou

Les amateurs des Expos de Montréal se souviendront du fameux duo père-fils impliquant les Alou. Moises a joué six de ses 17 saisons dans le baseball majeur sous les ordres de son paternel dans la métropole québécoise. «Nos Amours» ont maintenu un dossier de 409-355 quand le duo des Alou œuvrait pour l’organisation, mais n’ont jamais été en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Felipe et Moises se sont ensuite retrouvés pour deux campagnes chez les Giants de San Francisco (2005 et 2006). Durant la première de ces deux saisons, Moises a obtenu sa sixième et dernière sélection en carrière pour le match des étoiles des ligues majeures, maintenant une bonne moyenne au bâton de ,321.

-Press et Pete Maravich

Pete Maravich fut l’un des joueurs dominants dans la NBA lors des années 1970. Avant d’accéder au meilleur circuit de basketball au monde, il a été dirigé pendant trois saisons avec les Tigers de l’Université Louisiana State par son père, Press Maravich.

Pendant ce séjour, «Pistol Pete» a établi des records de la NCAA pour le total points inscrits (3667) et pour la moyenne de points récoltés par match (44,2). Ces marques tiennent d’ailleurs toujours aujourd’hui.

-Doc et Austin Rivers

Toujours dans l’univers du basketball, le célèbre entraîneur Doc Rivers a eu l’opportunité de diriger son fils Austin chez les Clippers de Los Angeles entre 2015 et 2018.

Les deux hommes sont le premier duo père-fils de l’histoire de la NBA. Austin a maintenu une moyenne de 10,7 points par match sous les ordres de son paternel. Ce dernier a échangé son fils aux Wizards de Washington en 2018. Depuis, le fils a porté les couleurs des Knicks de New York, des Nuggets de Denver et des Timberwolves du Minnesota. Le père est quant à lui l’entraîneur-chef des 76ers de Philadelphie depuis 2020.

-Zinedine Zidane et Enzo Fernandez

Afin de s’éviter des comparaisons avec son célèbre père, Enzo Zidane Fernandez a décidé de simplement se servir du nom de famille de sa mère. Le fils a amorcé son parcours avec l’équipe junior du Real Madrid et a signé un premier contrat professionnel en 2013, tandis que le père est l’un des adjoints à l’entraîneur avec l’équipe première de la prestigieuse organisation espagnole.

Un an plus tard, Fernandez a effectué ses débuts avec l’équipe réserve du Real et c’est Zidane qui œuvrait comme pilote du club. Avant que le père devienne l’entraîneur-chef de l’équipe première, son fils a agi comme capitaine de la formation B. Fernandez n’a cependant jamais été en mesure de faire le saut dans la Liga avec cette organisation.