Nouvelle tournée mondiale de Charlotte Cardin: deux soirs à l’Agora du Port de Québec en septembre, l’Olympia de Paris en janvier 2024

Dans l’itinéraire de la nouvelle tournée mondiale de Charlotte Cardin, une ligne attire l’attention: la chanteuse québécoise vivra son baptême au mythique Olympia de Paris, le 24 janvier 2024.

C’est le fait saillant de la tournée 99 Nights, qui verra l’une des jeunes étoiles les plus scintillantes de notre scène musicale donner 40 concerts sur deux continents, du 31 août 2023 au 10 février 2024.

Qui aura l’honneur de découvrir en premier les versions en concert des chansons de son nouvel album, 99 Nights, attendu en août? Les Trifluviens. Le coup d’envoi de la tournée sera donné à l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières, le 31 août.

Charlotte Cardin fera aussi escale à l’Agora du Port de Québec les 7 et 8 septembre dans le cadre du festival St-Roch XP. Dans la région de Montréal, il faudra attendre les 9 et 10 février 2024, à la Place Bell de Laval, pour la voir.

La gagnante de quatre prix Juno, en 2022, s’envolera ensuite pour l’Europe, où elle présentera son nouveau spectacle au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Turquie, avant de revenir en Amérique pour une série de concerts aux États-Unis et au Canada anglais.

Pour leur part, ses admirateurs français la retrouveront pour huit dates en janvier 2024, un périple qui sera donc marqué par ses débuts à l’Olympia, célèbre salle de 2000 places du 9e arrondissement.

«Ça va prendre plus d’envergure»

C’est donc dire que seulement cinq des 40 concerts annoncés sont au Québec. Pour le programmateur du Festival d’été et de Saint-Roch XP, Louis Bellavance, c’est signe que «le focus est sur l’Europe et les États-Unis».

«Elle est rendue là dans le développement du projet et elle mérite bien d’avoir ce niveau d’attention de son étiquette de disques. Ça va prendre plus d’envergure.»

Depuis le début de sa carrière, l’entourage de la chanteuse a franchi les étapes une par une, sans les brûler. C’est ce qui explique pourquoi elle n’a toujours pas de Centre Bell, ni de Centre Vidéotron à son actif, avance M. Bellavance, qui applaudit la stratégie d’Équipe Charlotte.

«Ça se fait très bien, progressivement. Elle n’a rien bousculé pour faire les Plaines non plus et ça a marqué l’imaginaire des gens de Québec. À l’Impérial, durant les huit soirs, il y avait tout un engouement. Ils se mettent toujours dans une situation où la demande excède l’offre. C’est un enseignement qui serait valable pour toute l’industrie au Québec et ailleurs. On peut prendre le temps et faire monter.»