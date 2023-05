Travaux routiers: congestion à prévoir cet été dans le secteur des ponts

Le secteur des ponts de Québec et Pierre-Laporte sera un point chaud pour la congestion cet été avec de nombreux chantiers routiers, dont un qui forcera la fermeture complète d’une des approches sud pendant deux fins de semaine.

Le pont Risi, une structure qui enjambe la rivière Chaudière, au sud du pont Pierre-Laporte, a connu des avaries et l’un des joints d’étanchéité de son tablier devra être remplacé.

«Le pont Risi, on va avoir des fermetures qui vont être assez importantes pour des fins de semaine. On a mis les villes dans le coup, mais également les corps de police et les services d’urgence parce qu’il va falloir que ça circule quand même d’une rive à l’autre», a mentionné la porte-parole du ministère des Transports Émilie Lord, lors d’une présentation aux médias, mardi.

Deux blitz

De juin à novembre, on réalisera en effet des travaux dans ce secteur hautement fréquenté, qui culmineront avec deux «blitz» à la mi-août et à la fin septembre, où on connaîtra une fermeture complète par direction pendant toute une fin de semaine. Les dates précises ne sont pas déterminées encore.

Mme Lord a indiqué que trois voies sur six de l’autoroute 73 seront alors fermées du vendredi soir au lundi matin. «La circulation sera maintenue sur la chaussée opposée pour une voie, laissant deux voies de circulation dans le sens habituel.»

On en profitera pour refaire l’asphaltage, de juin à novembre.

Détours

«De la congestion est à prévoir aux approches des ponts Pierre-Laporte et de Québec, de même que dans l’échangeur 311 de l’autoroute 20, surtout lors du premier blitz en direction nord, en raison des détours prévus.»

Ces travaux s’ajoutent à ceux prévus sur les ponts, qui entraîneront des fermetures de voies. D’abord, sur le pont Pierre-Laporte, d’avril à décembre, la nuit, le MTQ fera des interventions aux suspentes, des essais d’écoulement à l’intérieur des câbles porteurs et une inspection générale. Cela survient à la suite d’une inspection en 2021 qui avait révélé des faiblesses des suspentes.

Tablier

Sur le pont de Québec, où on effectuera la réfection du tablier et du trottoir, on prévoit des fermetures de voies de jour, hors des heures de pointe, et des fermetures complètes certains soirs.

C’est sans compter les travaux d’interconnexion des réseaux de transport en commun, qui affecteront principalement le secteur Laurier, l’avenue des Hôtels et l’approche du pont de Québec.

Autres entraves

Plusieurs autres secteurs subiront des travaux majeurs en 2023, et conséquemment, verront apparaître des entraves. En voici quelques-uns:

Autoroute 20 à Lévis, entre les km 323 et 326

Autoroute Henri-IV, entre le chemin Saint-Louis et les ponts

Félix-Leclerc, entre Neuvialle et Henri-IV

Pont de l'île d'Orléans

Côte du Pont

Échangeurs de Félix-Leclerc au-dessus du boulevard Sainte-Anne et de Dufferin-Montmorency

Pont de la route 138, au-dessus de la rivière du Bras du Nord-Ouest, à Baie-Saint-Paul