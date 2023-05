Démissions de deux cadres: un coup dur et une leçon pour le CIUSSS de l’Estrie

Au lendemain de la démission de deux chefs de département au Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie CHUS, la direction de l’établissement admet qu’il s’agit d’un coup dur et qu’elle doit en tirer des leçons.

«Il est sûr que c’est un coup dur, ce sont deux médecins extraordinaires», a commenté le directeur des ressources humaines au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Yann Belzile.

Au cours des dernières heures, le chef du département de médecine générale, Dr Benoit Heppell, et la cheffe du département de médecine d’urgence, Dre Marie-Maud Couture, ont tous les deux quitté leurs fonctions de gestion en raison d’une lourdeur administrative dans un système centralisé, loin de la réalité du terrain. Tous deux vont continuer d’exercer leur profession et soigner les patients.

«Il faut prendre un temps d’arrêt et comprendre quelque chose de ça. Ce qu’ils nous disent c’est qu’il faut qu’on soit sûr qu’on adapte ce qu’on fait près du terrain et il faut qu’on aille plus vite, a mentionné M. Belzile, qui tend la main aux deux médecins. Manifestement, s’ils nous disent ça aujourd’hui, c’est probablement qu’on ne l’a pas fait correctement.»

Une vague de démissions à prévoir?

La députée de Sherbrooke, la solidaire Christine Labrie, craint de voir une vague de démissions dans le réseau de la santé en raison de cette déconnexion entre l’administration et le terrain.

Questionné par le député péquiste Joël Arsenault en commission parlementaire sur le projet de loi 15, le président du Collège des médecins, Dr Mauril Gaudreault, a dit que «c’est peut-être un exemple de ce que je dis, il faut mieux les (médecins) supporter, mieux les former, mieux les écouter, et mieux les rémunérer.»