Du bon et du moins bon pour Jonathan Marchessault et les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont repris de la vigueur dans leur série face aux Oilers d’Edmonton, lundi, et s’ils souhaitent accéder à la finale de l’Association de l’Ouest, il leur faudra une production plus soutenue de Jonathan Marchessault.

Le duel de deuxième tour est semblable à un parcours de montagnes russes jusqu’ici, les deux formations s’échangeant les bonnes et les moins bonnes performances. Vegas a signé des gains de 6 à 4 et de 5 à 1, tandis que les Oilers ont également gagné 5 à 1 entre leurs deux revers. Dans un affrontement risquant d’offrir aux partisans d’autres rebondissements, les Knights auront besoin de tout leur petit change, d’autant plus que le portrait devant le filet apparaît nébuleux en raison de la blessure de Laurent Brossoit.

Heureusement pour l’instructeur-chef Bruce Cassidy, ses joueurs en uniforme ont appris de leurs erreurs de samedi afin de rebondir. Marchessault a d’ailleurs réalisé un doublé pour mettre fin à une disette de 14 parties éliminatoires sans but; sa dernière réussite remontait à la demi-finale de la Coupe Stanley face au Canadien de Montréal en 2021. Toutefois, il a établi une nouvelle marque de concession avec un cinquième match des séries d’au moins deux buts, surpassant Mark Stone (quatre), qui se trouvait à égalité avec lui.

En plus du Québécois qui a connu une excellente soirée avec six tirs et un différentiel de +3, Vegas devra compter sur la contribution de ses autres vétérans pour freiner les ardeurs de Leon Draisaitl et de Connor McDavid, tous deux tenus en échec lundi. Bonne nouvelle pour l’équipe : Jack Eichel semble en excellente forme, puisqu’il a atteint le plateau des 10 points en séries 2023. C’est un de moins que Stone, qui connaît aussi un bon printemps.

Le talon d’Achille

Au Nevada, la position de gardien semble constituer une épine au pied de l’organisation depuis plusieurs mois et la dernière rencontre a ajouté à la douleur généralisée. Avec Robin Lehner qui a manqué toute l’année, le club a fait appel à cinq hommes pour défendre sa cage au cours du calendrier régulier. Maintenant, son partant Brossoit est tombé au combat quand il a subi une blessure au bas du corps à la suite d’un arrêt aux dépens de McDavid. Sauf qu’encore une fois, Cassidy a obtenu les renforts espérés. Adin Hill a pris le relais pour maintenir les siens à flot.

«Je l’ai vu plus tôt dans l’année lorsque c’est arrivé à Logan Thompson. C’est triste de voir un coéquipier quitter ainsi. LB est un bon gars et un excellent gardien. C’est dur d’assister à cela, mais il faut avancer et nous avons une partie de hockey à jouer», a déclaré Hill au site NHL.com.

Pour le pilote, il s’agira d’abord de montrer le caractère ayant permis aux Knights de terminer au sommet de l’Ouest en saison régulière. Même avec une priorité de 2 à 1, la série n’est pas gagnée.

«Je pense que pour lui, ce fut bien de disputer la troisième période de samedi afin qu’il ait une idée du type de hockey qui se joue en séries. Ce ne sont pas les circonstances idéales, mais cela l’a aidé. Collectivement, nous avons utilisé de nombreux gardiens cette année et nous tenterons d’agir de la même façon, peu importe qui se trouvant là et c’est ce que nous avons fait ici», a indiqué Cassidy.

Le quatrième match Knights-Oilers aura lieu mercredi à 22 h sur les ondes de TVA Sports.