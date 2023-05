Initiative controversée: la fête des Mères remplacée par la fête des Parents dans une école de Québec

Des enseignantes d’une école primaire de Québec ont décidé de ne pas souligner la fête des mères et la fête des pères avec leurs élèves cette année.

« Considérant l’hétérogénéité des familles de nos élèves cette année, nous avons pris la décision de ne pas souligner la fête des mères ainsi que la fête des pères. Par contre, nous tenons, tout de même à vous souligner d’ici la fin de l’année. Pour ce faire, nous soulignerons la fête des parents », ont écrit aux parents les enseignantes de 2e année de l’école de La Chanterelle.

Cette école primaire de Val-Bélair, située dans l’arrondissement de La Haute Saint-Charles, est une institution publique qui accueille 448 élèves.

Après vérifications auprès du Centre de services scolaire de la Capitale, ce message a bel et bien été envoyé.

La porte-parole Marie-Claude Lavoie confirme que le courriel est l’initiative de trois enseignantes de deuxième année. Selon elle, la direction de l’école n’était pas au courant.

« Comme quelques élèves de leurs classes n’ont pas de mère ou de père ou sont en famille d’accueil, elles ont plutôt décidé de souligner la fête des parents en leur préparant un bricolage. Bien sûr, cette communication part d’une bonne intention, mais a pu être mal interprétée. Mentionnons que la direction de l’école n’était pas au fait de cette action », a précisé la Mme Lavoie, conseillère en communication.

Quelques heures après la diffusion de ce message, plusieurs internautes l'ont relayé, croyant que l'initiative était généralisée.

Le Centre de service scolaire de la Capitale a donc communiqué avec les parents pour rétablir les faits.

«Ce courriel est l’initiative des enseignantes et n’avait pas été soumis à la direction de l’école au préalable, indique-t-on. Il est clair pour le CSS que cette initiative a pour fondement une intention bienveillante de la part des enseignantes à l’endroit des élèves de leur classe. Mais de toute évidence, leur communication était malhabile et a pu être mal comprise et mal interprétée et nous en sommes désolés.»

Le chef du parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, avait interpellé le ministre de l'Éducation sur Twitter à la suite de la communication envoyée aux parents.

@BDrainvilleQc Allez-vous laisser les wokes abolir la fête des mères?

Arrêtez d’appuyer les motions de Québec solidaire!

Vous faites entrer les drag queens dans les écoles pour enseigner la théorie du genre, une déconstruction des genres.

Regardez où ça mène: pic.twitter.com/5NZmo3gL2f — Eric Duhaime (@E_Duhaime) May 9, 2023

«Allez-vous laisser les wokes abolir la fête des mères?», a-t-il demandé.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a réagi tard en soirée sur ce même réseau social.

Il n’a jamais été question de faire disparaître les mères ou les pères de nos écoles. Et il n’en sera jamais question non plus.



Voici la mise au point du Centre de services scolaires (CSS) de la Capitale. https://t.co/KLhllTbH8F pic.twitter.com/DgjU0zyvqV — Bernard Drainville (@BDrainvilleQc) May 10, 2023

«Il n’a jamais été question de faire disparaitre les mères ou les pères de nos écoles. Et il n’en sera jamais question non plus».