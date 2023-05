Fini le dark web pour le commerce des armes illégales

Les criminels n’utilisent plus le darkweb pour vendre et acheter les armes illégales révèle une enquête de criminologues québécois.

« En un an de surveillance, aucune arme n’a été transigée dans le darknet au Canada. Les seules transactions que nous avons observées étaient des ventes d’accessoires pour armes à feu : silencieux, magasins, viseurs au laser et munitions », explique David Décary-Hétu, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, qui a travaillé avec ses collègues Étienne Blais (UdeM), Benoit Leclerc (groupe Vidocq) et Isabelle Fraser (Groupe Vidocq).

Bien que le rapport de l’enquête soit confidentiel, les constats généraux sont présentés au colloque « Comprendre et prévenir les violences armées au Québec », qui se tient dans le cadre du congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), à Montréal.

En 2021, le ministère de la Sécurité publique du Québec a mandaté ces spécialistes de la criminalité technologique pour explorer le «dark web», cet espace virtuel où les transactions se règlent en cryptomonnaie, afin de déterminer l’importance du phénomène.

Opérations policières

Selon les criminologues, les nombreuses opérations policières qui ont ciblé les cryptomarchés ont miné la confiance des commerçants numériques et la fluidité des échanges entre vendeurs et acheteurs d’armes.

Centre international de criminologie comparée

Où se transigent-elles alors? « On ne le sait pas mais on soupçonne que de nombreuses armes illégales proviennent de vols de résidence ou d’achat d’armes déclarées volées. Mais il faudrait plus de recherches pour confirmer ce trafic », explique l’expert.

Violence armée sous observation

La hausse de la violence armée préoccupe les gouvernements qui cherchent à mieux comprendre le marché illicite des armes à feu. Le 1er mai, Ottawa a annoncé l’injection d’une enveloppe de 390 M$ pour « interdire les nouvelles armes à feu » et prévenir la violence armée. La part du Québec est d’environ 82 M$.

« Cette annonce est une bonne nouvelle à condition qu’on l’utilise pour des recherches pertinentes », mentionne l’auteur de Délinquance et innovation, paru en 2018.

On ignore encore si la hausse des incidents est dû à une augmentation des armes en circulation. « Il se pourrait que les criminels utilisent plus souvent les armes à leur disposition. Répondre à cette simple question demande du temps et des ressources », poursuit l’expert.