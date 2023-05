«Il n’y a pas de pression sur nous» - Matthew Tkachuk

La vie ne pourrait pas aller mieux chez les Panthers de la Floride et Matthew Tkachuk ne craint pas le dire.

La formation floridienne est en plein contrôle de la demi-finale de l’Association de l’Est contre les Maple Leafs de Toronto, avec une avance pratiquement insurmontable de 3 à 0. Dans l’histoire de la Ligue nationale, seulement quatre équipes en 201 occasions ont réussi à revenir de l’arrière après avoir perdu les trois premiers matchs d’une série.

«Il n’y a pas de pression sur nous, a lancé Tkachuk mardi, après l’entraînement des Panthers. Pourquoi jouer si l’on ne peut pas en profiter?»

Il semble donc régner une confiance assez forte dans le camp du club floridien, un peu plus de 24 heures avant le quatrième et possible dernier match contre les Leafs.

Tkachuk dispute actuellement sa première campagne avec les Panthers. Il a connu sa plus productive saison régulière avec 40 buts et 69 mentions d’aide pour 109 points. Le natif de Scottsdale connaît aussi énormément de succès depuis le début des éliminatoires, lui qui a récolté cinq filets et 10 aides pour 15 points en 10 rencontres.

Pas autant de profondeur

De son côté, l’entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice, a louangé le travail de son troisième trio, composé d’Eetu Luostarinen, d’Anton Lundell et de Sam Reinhart. Le pilote a affirmé que cette unité a «changé la dynamique de l’équipe».

«Nous n’avons pas la profondeur des clubs contre lesquels nous avons joué, a expliqué l’homme dont la formation a surpris les puissants Bruins de Boston en première ronde. Cependant, nous avons de très belles histoires de gars dont les noms ne sortent pas beaucoup et qui sont vraiment importants pour nous.»

Depuis le début des hostilités contre les Maple Leafs, les patineurs du troisième trio des Panthers ont récolté cinq points. Reinhart a d’ailleurs inscrit le but gagnant en prolongation dimanche dernier, lors du troisième duel.

«Je suis vraiment content pour lui, avait dit Maurice à propos de Reinhart après le match. C'est un joueur haut de gamme qui accepte avec plaisir ce que l'on pourrait appeler un rôle de troisième trio : il a développé deux jeunes avec lui, sans ego, et n’a jamais parlé de temps de glace cette année. Nous aimons quand ces gars-là obtiennent une victoire pour nous.»