L’aventure de la NFL débute pour Matthew Bergeron

C’est enfin le grand départ vers Atlanta pour Matthew Bergeron. Après de longs mois de préparation ayant mené au repêchage de la NFL, voilà que le joueur de ligne offensive s’apprête à sauter sur le terrain pour une première fois avec les Falcons.

C’est à l’occasion du mini-camp des recrues, qui se déroule de vendredi à dimanche que le Québécois vivra son baptême de la NFL. Celui qui a été sélectionné en deuxième ronde, avec le 38e choix, rejoindra les quartiers généraux de l’équipe dès mercredi.

«Il y a un stress c’est sûr, mais ce n’est pas négatif. Avant une nouvelle étape dans la vie, tout le monde a des papillons dans le ventre. C’est plus de l’excitation qu’autre chose. Je sais où mettre l’attention pour performer à mon plus haut niveau. Il va y avoir des erreurs, il y aura de bonnes et de mauvaise pratiques. L’important c’est de se relever et de continuer à donner mon 100%», a commenté la coqueluche de Victoriaville, lors d’un appel conférence organisé par NFL Canada.

Pas de temps perdu

À peine 36 heures après le repêchage, loin de s’asseoir sur ses lauriers, le gaillard de 6 pi 5 po et 325 livres s’est envolé pour la Californie, où il a retrouvé l’ancien bloqueur étoile des 49ers Joe Staley, avec lequel il s’est entraîné dans les derniers mois.

«Je ne voulais pas rester à la maison et attendre à me tourner les pouces», a fait valoir Bergeron. Je suis retourné voir Joe pour rentrer en détail avec lui dans le cahier de jeux», a mentionné celui qui a vécu un véritable manège en se faisant poivrer de questions sur ses connaissances et aptitudes par les 32 équipes lors des dernières semaines.

«Je peux maintenant me concentrer sur un cahier de jeux et une offensive. J’avais hâte que tout ça soit passé pour que je puisse mettre mes énergies sur une équipe et un style de jeu. L’offensive d’Atlanta joue sur mes forces qui est de bloquer sur la course. J’ai hâte de participer à ça», a-t-il dit.

Changement de position

Depuis l’euphorie du repêchage le 28 avril, Bergeron a été en contact avec plusieurs membres de l’organisation par le biais de visioconférences. Plusieurs joueurs lui ont aussi écrit pour lui souhaiter la bienvenue.

Maintenant que les Falcons ont confirmé leur intention de transférer leur nouvel espoir de la position de bloqueur à celle de garde, l’athlète de 23 ans se sent d’attaque pour relever ce nouveau défi.

«J’ai eu un essai comme garde au Senior Bowl et j’ai reçu de très bons feedbacks. Je ne suis vraiment pas stressé avec ça. Je veux gagner des matchs et aider à courir la balle avec Bijan Robinson (le choix de premier tour des Falcons). Peu importe où je joue sur la ligne offensive, si je peux aider l’équipe, je suis chanceux. L’important c’est d’être sur le terrain», a-t-il lancé.

Et justement, Bergeron aura toutes les chances de se tailler une place à titre de partant comme garde sur le côté gauche puisque les Falcons sont entichés de l’aspect physique dans son jeu.

«C’est sûr qu’il y a une place à prendre et ça va dépendre de comment je vais performer. Je ne me mets pas de pression et je vais aller jouer au football en donnant mon 100%. C’est tout ce que je peux faire, que je sois sur le terrain tout de suite ou que mon développement soit plus long», a-t-il dit.

Bonne première impression

À première vue, même s’il lui reste beaucoup à apprendre, Bergeron ne se sent pas dépaysé à ses premiers coups d’œil dans le livre de jeu des Falcons.

«Je suis choyé parce qu’au Senior Bowl, le coordonnateur offensif était un entraîneur des Falcons. J’ai déjà eu droit à un avant-goût du cahier de jeux qui m’a permis de connaître les termes. Je ne suis vraiment pas perdu et je connais déjà les mots qu’ils utilisent pour reconnaître certaines défensives», a-t-il résumé.

À Atlanta, Bergeron portera le numéro 65. Le 60 qu’il portait pendant son parcours universitaire à Syracuse a été retiré par les Falcons. Il appartenait à l’ancien secondeur étoile Tommy Nobis.

De bons mots pour Sidy Sow

Le repêchage a permis à un nombre record de cinq joueurs canadiens d’être repêchés, dont Bergeron et un autre Québécois, le garde de Bromont Sidy Sow, sélectionné au quatrième tour par les Patriots.

Le hasard fait drôlement les chose puisque les deux compatriotes ont justement pu faire connaissance dans les locaux des Patriots.

«C’est assez fou parce qu’on s’est retrouvé ensemble à sa visite chez les Patriots et il a finalement été repêché par eux. J’ai eu l’occasion de vraiment prendre le temps de lui parler. On s’était vus au Combine, mais tout roule vite là-bas et on n’avait pas eu le temps d’avoir une vraie discussion.

«Sidy est discret, mais il a une éthique de travail exceptionnelle. Tu vois qu’il est passionné de football et c’est tout à son honneur. C’est impressionnant de se faire repêcher aussi haut par les Patriots et je pense qu’il va connaître une très belle carrière.»