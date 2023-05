Le Canada devrait expulser davantage de diplomates chinois, croient des experts

Le Canada a fait preuve de «faiblesse» en tergiversant plus d’une semaine avant de renvoyer le diplomate chinois responsable d’une campagne d’intimidation envers un député. Pour être pris au sérieux pendant cette nouvelle crise, Ottawa devrait en expulser d’autres, croient deux experts.

«Pour moi, c’était choquant de voir qu’on pouvait tergiverser sur quelque chose d’aussi important que l’intimidation d’un élu chez nous», laisse tomber Margaret McCuaig-Johnston, associée senior au China Strategic Risks Institute, un think tank international basé à Londres.

Selon la spécialiste, le diplomate aurait dû être expulsé le jour où c’est devenu public, ou encore mieux, dès que le rapport du SCRS a été déposé il y a deux ans», car «en disant ouvertement que nous évaluions la situation du point de vue économique et diplomatique, nous faisons montre de faiblesse».

«On ne devrait jamais donner à la Chine l’impression qu’ils ont autant d’influence sur nous», lance Mme McCuaig-Johnston.

Un rapport qui change tout

C’est le «Globe & Mail», en début de semaine dernière, qui a révélé l’existence d’un rapport du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) daté de 2021 faisant état d’une opération d’intimidation menée par un diplomate du consulat chinois de Toronto envers le conservateur Michael Chong.

La ministre des Affaires Mélanie Joly a annoncé l’expulsion du diplomate en question lundi. La Chine n’a pas tardé à répliquer en renvoyant une diplomate du consulat canadien de Shanghai mardi.

Justin Trudeau a déclaré mardi que le Canada ne se laisserait pas «intimider» par la Chine.

Pour l’expert Charles Burton, du Macdonald-Laurier Institute, les révélations du «Globe & Mail» et la gestion subséquente du gouvernement ne sont ni plus ni moins qu’un «moment Watergate» dans cette affaire d’ingérence chinoise, qui devrait ébranler les Canadiens dans la confiance qu’ils portent à l’égard des libéraux sur la question de l’ingérence.

Nouvelles expulsions réclamées

Il y a plus de 140 diplomates travaillant dans les officines chinoises en sol canadien à l’heure actuelle, un nombre bien plus important que pour la majorité des autres pays.

Le Canada n’a pas une infinité d’outils à sa disposition, mais les deux experts croient qu’Ottawa pourrait expulser davantage de diplomates.«Ils ont une très importante cohorte de diplomates ici. Peut-être que le temps est venu d’en réduire les rangs un peu», affirme M. Burton.«La Chine a clairement dépassé la ligne. Elle ne comprend pas à quel point on prend cela au sérieux», ajoute-t-il.

«Peut-être devraient-ils se sentir chanceux qu’on n’en expulse qu’un seul au lieu d’une douzaine.»

Advenant ce scénario, la Chine pourrait bien imiter le Canada et renvoyer d’autres diplomates, dit Mme McCuaig-Johnston.

«Mais on le fait car on a une bonne raison, et ils le feraient pour ne pas perdre la face.»

L'experte remarque d'ailleurs qu’aucune mesure n’a été prise en lien avec l’ingérence électorale, mais espère voir plus de robustesse de la part d’Ottawa avant les prochaines élections. Certaines mesures, comme la mise sur pied d’un registre d’acteurs étrangers, devraient être incluses dans le rapport du rapporteur spécial David Johnston, attendu d’ici la fin du mois.

Selon cette dernière, le Canada et la Chine sautent à pieds joints dans une nouvelle crise diplomatique qui, comme dans le dossier des deux Michael, pourrait durer un minimum de deux ans.