Le Grand McDon aidera Le Pivot

Photo fournie par Michel Bédard

Le centre communautaire Le Pivot de Beauport a été retenu comme organisme bénéficiaire du Grand McDon 2023, qui se tiendra demain, le mercredi 10 mai, dans les quatre restaurants McDonald’s de l’arrondissement de Beauport, situés sur l’avenue Saint-David, la rue Cambronne, le boulevard Sainte-Anne et l’avenue Royale, secteur de Courville, près du pont de Boischatel. Les revenus des ventes des produits alimentaires et les dons recueillis seront remis au Pivot (75 %) et au Manoir Ronald McDonald (25 %), ce qui représentera une source importante de financement pour soutenir les activités d’entraide du Pivot, comme la distribution alimentaire, les activités familiales et pour les aînés, l’animation des places éphémères, le loisir adapté et l’appui aux personnes immigrantes. Plusieurs personnalités publiques seront présentes pendant la journée pour œuvrer bénévolement derrière le comptoir, prendre les commandes, les apporter au service au volant, inviter les gens à entrer dans le restaurant et recueillir des dons. Sur la photo, Josée Bernier, membre du conseil d’administration du Pivot ; Patrick Beaulieu, directeur des opérations des restaurants ; Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, et Pascal Angers, superviseur des restaurants.

Bonne retraite, Line

Photos fournies par QI

Toute l’équipe de Québec International (QI), de même que d’anciens collègues et collaborateurs, se sont réunis le 3 mai dernier, à l’accélérateur-incubateur technologique LE CAMP, pour souligner le départ à la retraite de Line Lagacé, vice-présidente Croissance des entreprises et investissements étrangers, mais aussi pour féliciter cette femme engagée pour son apport exceptionnel au développement de la région. Instigatrice des premières missions de recrutement, elle aura contribué à l’arrivée de plus de 20 000 travailleurs internationaux dans la région pour répondre aux besoins et aux aspirations des entreprises. Très impliquée dans le milieu des affaires et la communauté, sa vision, son sens de l’entrepreneuriat et son dévouement ont été des moteurs de l’organisation. Son approche humaine lui a permis, au cours des 23 dernières années, de côtoyer de nombreux intervenants politiques, économiques et sociaux. Reconnue pour avoir mené avec brio de nombreux projets socioéconomiques et pour avoir concrétisé plusieurs partenariats, Line a fait preuve d’une grande compétence et d’un engagement hors du commun tout au long de l’aventure Québec International. On retiendra également son souci d’appuyer de nombreux talents dans leur accomplissement professionnel.

Défi Kilimandjaro

Illustration fournie par la Fondation

Après trois présentations en mode hybride, la Fondation du CHU de Québec revient avec la formule originale de son défi sportif annuel, le Kilimandjaro à Québec, présenté par GFT Canada. Le samedi 17 juin, vous pourrez réaliser votre « KILI » entre amis, en famille ou entre collègues : dans une équipe de 6 à 10 personnes, vous tenterez de monter 29 220 marches, soit l’équivalent de la célèbre montagne africaine (5895 mètres). L’escalier panoramique, situé au parc de la Chute-Montmorency, comprend 487 marches. Votre équipe devra donc monter l’escalier 60 fois et s’engager à amasser un minimum de 1500 $ en dons pour la recherche en neurochirurgie. Les profits du KILI serviront à soutenir les équipes de soins et de recherche du service de neurochirurgie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval et à améliorer la qualité de vie des patients. Pour renseignements et inscriptions : fondationduchudequebec.org/kilimandjaro-a-quebec

Anniversaires

Photo Rythme FM 2022

Joanne Boivin (photo), l’indémodable animatrice de radio à Rythme FM 102,9 Québec et bientôt aussi au FM 93... Josée Hallé, jeune retraitée du Groupe Restos Plaisirs... Louis Martin, associé Groupe Martin... Pierre Bouvier, chanteur principal du groupe Simple Plan, 44 ans... Donald « Archy » Beaudry, producteur... Billy Joel, chanteur américain, 74 ans... Candice Bergen, actrice de cinéma, 77 ans.

Disparus

Photo Capture d’écran tirée de SEGA

Le 9 mai 2022 : Rieko Kodama (photo), 59 ans, artiste japonaise qui a participé à la création du premier jeu vidéo Sonic et qui était parmi les premières femmes à travailler dans l’industrie du jeu vidéo au cours des années 1980... 2021 : Neil Connery, 82 ans, acteur écossais et frère cadet de l’acteur Sean Connery... 2020 : Little Richard, 87 ans, de son vrai nom Richard Wayne Penniman, un des pionniers américains du rock and roll... 2018 : Ben Graves, 45 ans, musicien américain surtout connu pour son rôle de batteur dans le groupe Murderdolls... 2017 : Jean Mailland, 80 ans, écrivain, parolier et réalisateur français pour le cinéma et la télévision... 2015 : Elizabeth Wilson, 94 ans, actrice américaine dont la carrière a duré près de 70 ans... 2014 : Joe Wilder, 92 ans, trompettiste, chef d’orchestre et compositeur américain... 2013 : Huguette Oligny, 91 ans, actrice et comédienne québécoise... 2012 : Vidal Sassoon, 84 ans, coiffeur, homme d’affaires et philanthrope anglais... 2008 : Pascal Sevran, 62 ans, animateur, parolier et écrivain français... 2002 : Renaude Lapointe, 90 ans, ex-journaliste et sénatrice... 2001 : Marie Cardinal, 72 ans, romancière française... 1999 : Gilles Richer, 61 ans, créateur de Moi et l’autre.