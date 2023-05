Procès au civil: Trump responsable d’agression sexuelle sur la journaliste E. Jean Carroll

L’ancien président Donald Trump, qui espère reconquérir la Maison-Blanche en 2024, est responsable d’avoir agressé sexuellement et diffamé une ancienne journaliste à qui il devra payer 5 M$ en indemnités, a tranché cet après-midi le jury d’un tribunal civil de New York.

• À lire aussi: «Tu peux les prendre par la chatte»: des propos de 2005 reviennent hanter Donald Trump lors de sa déposition

• À lire aussi: Trump absent à son procès civil pour viol, le jury se contente d'une vidéo

Après seulement trois heures de délibérations, le jury composé de six hommes et trois femmes a déclaré l’ex-président responsable d’agression sexuelle sur E. Jean Carroll, au terme d’un procès civil en marge du mouvement #moiaussi.

La journaliste et autrice poursuivait Trump pour l’avoir poussée contre un mur et violée dans une cabine d’essayage d’un magasin de luxe de Manhattan au milieu des années 1990.

Trump n’a pas été reconnu responsable de viol, mais les jurés ont toutefois estimé qu’il a aussi diffamé sa victime. Sur son réseau social Truth Social, le milliardaire avait qualifié l’affaire d’«escroquerie totale», de «canular» et de «mensonge».

Il devra désormais débourser 5 M$ américains, soit environ 6,7 M$ canadiens, à la femme âgée de 79 ans en dommages et intérêts.

«Cette victoire n’est pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui ont souffert parce qu’elles n’ont pas été crues», s’est félicitée, dans un communiqué, l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle, qui a quitté souriante le palais de justice de Manhattan.

Présente chaque jour du procès, qui a duré deux semaines, E. Jean Carroll avait longuement raconté comment sa rencontre fortuite avec Donald Trump à l’entrée du magasin Bergdorf Goodman s’était transformée en cauchemar, en 1996.

Deux amies de la journaliste ont confirmé devant le tribunal qu’elle leur avait confié peu après les faits avoir été «agressée» ou «attaquée» par l’homme d’affaires. Trump n’a pour sa part pas témoigné au procès.

Il continue de nier

L’ancien président de 76 ans s’est empressé de réagir, qualifiant le verdict tombé mardi après-midi de «honteux»: «Je n’ai absolument aucune idée de qui est cette femme», a-t-il affirmé sur Truth Social.

Ne ratez pas l'émission de Mario Dumont, diffusée chaque jour en direct ou en balado, dès 15 h 30 sur QUB radio :

Il serait d’ailleurs peu probable que l’issue de ce procès largement médiatisé ait un impact sur sa carrière politique, estime Rafael Jacob, chercheur à l’observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. Trump est à nouveau candidat à l’investiture républicaine en vue de l’ultime course pour la Maison-Blanche.

«Il n’y a personne qui tombe des nues avec ce verdict. Ça ne va pas surprendre ou changer l’opinion des gens, qui est déjà tellement cristallisée à son endroit», explique M. Jacob.

Le chercheur rappelle qu’au début du mois d’avril, Trump est devenu le premier ex-président américain à être accusé d’un crime... et les sondages auprès des électeurs républicains ont continué de monter en sa faveur.

Largement en avance

Il fait face à 34 chefs d’accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux. Pendant la campagne présidentielle de 2016, Trump aurait notamment payé deux femmes, dont l’actrice pornographique Stormy Daniels, qui disaient avoir eu des relations extraconjugales avec lui.

«Après son inculpation, sa marge d’avance a plus que doublé dans les intentions de vote au sein du Parti républicain, précise M. Jacob. Donc, je ne pense pas [que le verdict d’hier] va faire fléchir quoi que ce soit.»

Selon un plus récent sondage publié ce matin, Trump détenait «sa plus grosse avance depuis le début de la campagne» sur son plus proche rival, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis.

Ne ratez pas la chronique de Guillaume Lavoie au micro de Yasmine Abdelfadel , tous les jours sur les ondes de QUB radio :

Il est peu probable qu’un verdict soit rendu avant l’élection présidentielle de 2024 en ce qui concerne les accusations criminelles déposées contre Donald Trump. Advenant le scénario où il serait élu président et reconnu coupable, il pourrait en principe continuer à gouverner, selon la constitution des États-Unis.

Il est aussi dans le viseur de la justice pour son implication présumée dans une tentative de retourner en sa faveur les résultats de la présidentielle de 2020 en Géorgie, et sur son rôle dans l’assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021.