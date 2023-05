Le médicament Ozempic aiderait à lutter contre le cancer chez les personnes obèses, selon une nouvelle étude

Depuis quelques mois, des témoignages sur un populaire médicament contre le diabète et employé pour la perte de poids font le tour des réseaux sociaux. Celui-ci est connu sous le nom «Ozempic», et selon une nouvelle étude, il pourrait être utilisé pour lutter contre les cellules cancéreuses.

Les médicaments amaigrissants contenant du sémaglutide, dont Ozempic, ont été le sujet d’une étude de chercheurs de l’Université de Maynooth en Irlande.

Ils ont exploré les avantages des médicaments «GLP-1» couramment utilisés pour lutter contre l’obésité, et ont découvert que ces traitements peuvent aider l’organisme à combattre le cancer.

L’étude, publiée mardi dans la revue Obesity, a enquêté sur les effets des médicaments contre l’obésité sur les «cellules tueuses naturelles» (Natural killer, NK) du corps, des cellulaires du système immunitaire qui peuvent attaquer les cellules tumorales et virales.

L’obésité peut perturber la fonction de ces cellules immunitaires et exposer les personnes atteintes de la maladie à un plus grand risque de développer un cancer.

L’équipe de chercheurs a donc analysé un groupe de 20 patients obèses, les observant pendant six mois en faisant des injections hebdomadaires de sémaglutide, le médicament Ozempic.

Leurs conclusions suggèrent que le médicament a restauré la fonction des cellules NK.

L’obésité a été associée à des risques accrus de décès prématuré, que ce soit par l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, les maladies cardiaques ou les cancers.

Cette découverte «révolutionnaire» selon les chercheurs pourrait être une solution possible aux effets néfastes sur la santé qui peuvent accompagner l’obésité.

«Cela semble entraîner des avantages tangibles pour les personnes actuellement sous traitement», a affirmé le Dr Andrew Hogan, le chercheur principal de l’étude, se dit enthousiasmé par les conclusions.

Toutefois, le Dr Hogan a noté la pénurie mondiale du médicament en raison du «récent pic de popularité» des traitements GLP-1 provoqué par l’engouement des célébrités mondiales pour ce produit.

Wegovy, le produit chouchou des Américains

Aux États-Unis, l’utilisation d’un autre médicament contenant de la sémaglutide est très répandue auprès des vedettes et des personnalités publiques, le Wegovy. Il possède une dose plus élevée de l’agent actif que l’Ozempic et se destine uniquement à être utilisé pour la perte de poids.

À l’automne 2022, Elon Musk a déclaré sur Twitter que le secret de sa minceur était le jeûne et le médicament Wegovy.

Homologué par Santé Canada en 2021, sa commercialisation au pays reste encore incertain à cause de la forte demande chez notre voisin du Sud.

Ozempic est cher aux États-Unis pour ceux qui n’ont pas de couverture d’assurance, coûtant 892$ US pour un approvisionnement mensuel. Or, au Canada, il est couvert par de nombreux régimes d’assurance privés et certains programmes provinciaux d’assurance-médicaments.

Le site d’économies sur les produits pharmaceutiques SingleCare estime que les ordonnances exécutées pour Ozempic ont augmenté de 251% entre 2021 et 2022.

Utilisé pour la perte de poids: éthique ou pas?

Le médicament antidiabétique est injecté par stylo prérempli dans l’abdomen, la cuisse ou le bras une fois par semaine.

Les utilisateurs peuvent s’administrer eux-mêmes la dose de médicament. Il sert à stimuler la production d’insuline et réduire l’appétit. Même si le médicament peut être administré pour ces deux différentes raisons, il devrait être déconseillé pour la perte de poids, selon plusieurs experts.

La Dr Janice Hwang, chef de la division d’endocrinologie et de métabolisme à l’Université de Caroline du Nord, a avancé que le médicament n’est pas conçu comme une solution de perte de poids à vie. «La plupart du temps, le poids reviendra», dit-elle.

Et le produit étant conçu initialement pour les personnes diabétiques, il est donc inquiétant qu’il y ait actuellement une pénurie mondiale de ces médicaments, alors que ceux-ci continuent de souffrir de cette condition. «Ce n’est pas non plus une solution rapide pour perdre quelques kilos», ajoute-t-elle.

Qu'est-ce que l'Ozempic?

Autorisé par Santé Canada depuis 2018, Ozempic est un médicament injectable conçu par l’entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk pouvant aider la gestion de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2. En prime, il aiderait à perdre du poids.

En plus de traiter le diabète, il peut entraîner une perte de poids lorsque combiné à un régime alimentaire sain et une pratique régulière d’activité physique. Mais ce n’est pas un médicament miracle.

L’ingrédient actif se retrouvant dans l’Ozempic s’appelle la sémaglutide. Celui-ci imite une hormone intestinale qui provoque la sécrétion d’insuline tout en régulant les signaux de satiété. Le cerveau envoie donc une alerte à l’appareil digestif pour lui signaler que la faim est satisfaite.

Et c’est ainsi que les patients prenant ce médicament perdent du poids. Ces effets collatéraux font une grande différence dans le traitement, et s’éloignent de la fonction première du médicament.

La sémaglutide peut également avoir un impact sur la manière de penser et la santé mentale, selon des témoignages de patients et de médecins rapportés dans les médias.