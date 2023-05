Les Maple Leafs n’ont pas encore joué «leur meilleur hockey»

Il commence à se faire tard pour les Maple Leafs de Toronto dans leur série contre les Panthers de la Floride. En retard 3 à 0, les hommes de Sheldon Keefe ont intérêt à trouver rapidement des solutions, puisqu’ils se retrouveront rapidement en vacances dans le cas contraire.

Beaucoup de critiques ont été faites à l’endroit du noyau de l’équipe, composé d’Auston Matthews, de Mitch Marner, de William Nylander et de John Tavares. Ces quatre attaquants n’ont pas touché la cible une seule fois en deuxième ronde.

À lire aussi: «Il n’y a pas de pression sur nous» - Matthew Tkachuk

À lire aussi: Séries LNH: surévalué, l’avantage de la patinoire?

À lire aussi: «Des changements s’en viennent» - le DG des Bruins de Boston

«Je dois continuer à les mettre dans des positions où ils peuvent connaître du succès, a soutenu l’entraîneur-chef Sheldon Keefe pendant une visioconférence, lundi. Quand des joueurs ne marquent pas, ils doivent penser aux détails, aux habitudes et à l’état d’esprit qu’ils ont d’ordinaire. Dès que tu es distrait et que tu perds cette attention, tu nages à contre-courant.»

En ce sens, le pilote est satisfait de la fin de match numéro 3 du trio de Marner, mais les statistiques sont inquiétantes. Le quatuor de tête a tenté 28,67 tirs au filet en moyenne par rencontre, ce qui est davantage qu’en saison régulière (25,71). Les tirs de l’enclave contre les Panthers ont été aussi plus nombreux, avec 14 contre 13, mais la finition manque terriblement.

Une victoire d’abord

Selon Keefe, les Leafs n’ont pas encore joué leur «meilleur hockey», eux qui miseront sur Joseph Woll comme gardien partant et Matt Murray à titre de substitut. Il faudra continuer à chercher l’inspiration, et vite, puisque le prochain revers sera synonyme d’élimination.

«Nous avons gagné trois matchs de suite contre Tampa, a rappelé l’entraîneur. Évidemment, nous faisons face à des adversaires coriaces. Nous croyons en notre équipe, mais ils ont un bon club de l’autre côté aussi. [Les séries] sont conçues pour être difficiles. Tout ce qui vaut la peine d'être réalisé est difficile.»

«En ce moment, les Panthers sont très à l’aise. C’est notre travail de les rendre un peu moins», a-t-il résumé.

En ce sens, une seule victoire ferait du bien, croit Keefe. Les trois duels se sont soldés par un écart de deux buts ou moins ; un seul tir aurait pu faire la différence dans plusieurs cas.

«Nous avons un bon groupe et nous devons croire que nous pouvons gagner un match. C’est avec ça qu’il faut débuter. Tu regardes le portrait global et ça peut paraître accablant, mais il faut commencer par [une victoire] et bâtir du rythme positif», a affirmé l’instructeur.

Au bord du gouffre, les Leafs tenteront de prolonger leur saison en l’emportant mercredi, au FLA Live Arena. TVA Sports diffusera la partie à 19 h.