Les revenus et les commandes bondissent chez Lion Électrique

La fabriquant québécois Lion Électrique a vu ses revenus bondir de plus de 140 % au cours du dernier trimestre, tandis que son carnet de commandes continue d’être bien garni.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, l’entreprise a ainsi enregistré des revenus de 54,7 millions $, soit une hausse de 32,1 millions $ comparativement au premier trimestre de 2022.

Dans ses résultats financiers publiés mardi, Lion Électrique a indiqué avoir livré 220 véhicules au cours du premier trimestre 2023, soit 136 de plus que l’an dernier à la même période.

L’entreprise basée à Saint-Jérôme a toutefois essuyé une perte nette de 15,6 millions $ pour ce trimestre, contre un bénéfice net de 2,1 millions $ l’an dernier.

«L'augmentation de la perte brute est principalement attribuable à l'incidence de la majoration des coûts fixes de fabrication et du système de gestion des stocks liés à l'accélération de la cadence de production future, à l'augmentation des coûts des matières premières et des marchandises, à la composition des produits ainsi qu'à l'incidence des difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement mondiale et au contexte inflationniste», a-t-il été précisé.

Le chef de la direction et fondateur, Marc Bédard, se dit toutefois «satisfait» de la performance de Lion Électrique pour ce premier trimestre.

«Nous avons augmenté le nombre de véhicules livrés pour le sixième trimestre consécutif [...]. Avec des activités de fabrication à la fois dans notre usine de véhicules à Joliet et dans notre usine de batteries maintenant en cours, nous nous concentrons sur l'atteinte de la rentabilité et mettons les bons éléments en place pour atteindre cet objectif», a-t-il déclaré.

En effet, en date du 8 mai 2023, le carnet de commandes de Lion Électriques affichait 2565 véhicules, soit 2270 autobus et 295 camions, d'une valeur d'environ 625 millions $.