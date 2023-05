Masataka Yoshida: la nouvelle étoile japonaise du baseball majeur

Il n’est peut-être pas un phénomène comme le polyvalent Shohei Ohtani, mais le voltigeur japonais Masataka Yoshida, des Red Sox de Boston, a commencé à connaître du succès en Amérique du Nord.

Débarqué au printemps, après un long séjour de sept saisons avec son club d’Osaka, Yoshida frappait pour une moyenne de ,167 après ses 14 premiers matchs dans le baseball majeur. Or, depuis le 20 avril, il poursuit une séquence de 16 matchs avec au moins un coup sûr, totalisant 28 balles frappées en lieu sûr en 64 présences officielles, ce qui se traduit par une moyenne de ,438.

«Un excellent frappeur. Ses habiletés au bâton sont extraordinaires», avait averti le lanceur canadien Andrew Albers, à propos du talent de celui qui a été son coéquipier au Japon, durant la récente Classique mondiale.

La moyenne au bâton de Yoshida depuis le début de la saison est maintenant de ,321.

«C’est un frappeur accompli», a constaté à son tour son actuel coéquipier Justin Turner, questionné sur Yoshida par les médias de Boston, au cours de la dernière semaine. «Il sait comment analyser les lanceurs adverses et se préparer. Quand tu mélanges le talent à une bonne préparation, tu vas avoir beaucoup de bons résultats. J’aime bien frapper derrière lui dans la formation et le voir à l’œuvre.»

Plusieurs saisons au Japon

Les Japonais, champions de la récente Classique mondiale, sont intrigants. S’ils ne sont pas plus nombreux dans le baseball majeur, il faut pointer la procédure les entourant, sans oublier le haut calibre de jeu au sein de l’organisation Nippon Professional Baseball (NPB).

Selon les règles en vigueur, un joueur japonais doit donc jouer au moins neuf saisons dans la NPB pour obtenir le statut de joueur autonome international. La seule autre alternative est que son club accepte une proposition de transfert. Ça arrive fréquemment, mais souvent après plusieurs campagnes au Japon.

Dans le cas de Yoshida, 29 ans, les Red Sox avaient versé 15,4 M$ aux Orix Buffaloes, à Osaka, avant de s’entendre avec le joueur, en décembre dernier, pour un contrat de 90 M$ pour cinq ans. Le montant du transfert aurait été beaucoup plus onéreux s’il était survenu quelques années plus tôt.

Roki Sasaki en 2027?

Parmi les plus beaux espoirs japonais, le lanceur Roki Sasaki, 21 ans, en est un qui pourrait débarquer dans le baseball majeur, mais pas avant 2027 ou 2028. À moins que son équipe actuelle, Chiba Lotte Marines, accepte de le libérer en retour d’une petite fortune.

Pour le moment, retenez ce nom: Masataka Yoshida! À ne pas confondre avec l’ancien lanceur des Expos Masato Yoshii, dont le principal fait d’armes est peut-être de toujours figurer au bas de la liste derrière Yoshida, selon l’ordre alphabétique, parmi tous les joueurs nippons à avoir œuvré dans le baseball majeur. Plus honnêtement, Yoshii aura quand même signé 32 victoires entre 1998 et 2002 en Amérique du Nord. Il a aussi réalisé trois matchs complets, dont un dans l’uniforme des Expos, le 6 août 2002 au Busch Stadium, dans une victoire de 10 à 1 du club montréalais face aux Cardinals. Concernant Yoshii, ce sont les Mets de New York qui l’avaient accueilli, à 32 ans, en provenance du Japon, une fois que ses meilleures années de baseball étaient malheureusement déjà derrière lui à Osaka et à Tokyo.