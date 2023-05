Mondial de hockey: un premier test réussi pour le Canada

Les joueurs canadiens ont eu l’occasion de se délier un peu les jambes avant le Championnat du monde de hockey masculin avec un match préparatoire contre la Hongrie, mardi à Budapest. Les représentants de l’unifolié n’ont pas tardé à retrouver leurs marques, l’emportant 5 à 2.

Cody Glass a sonné la charge chez les vainqueurs. Celui qui porte les couleurs les Predators de Nashville dans la Ligue nationale a touché la cible à trois reprises.

«C’était un bon match, a indiqué par voie de communiqué l’ancien choix de premier tour des Golden Knights de Vegas. Évidemment, la chimie est encore en train de s’installer, nous avons seulement eu trois entraînements et un match. Au fil du tournoi, cette chimie sera encore plus forte et nous serons meilleurs.»

L’un des compagnons de trio de Glass, Lawson Crouse, a aussi touché la cible en deuxième période. C’est Samuel Blais, aidé de son compatriote québécois Joe Veleno et du vétéran Milan Lucic, qui avait ouvert la marque en première période.

«Plusieurs d’entre nous n’avaient pas joué depuis un mois, donc c’était bien de prendre part à un match et de poursuivre notre préparation en vue du tournoi. C’est la première fois que notre groupe jouait ensemble, et normalement, nous sommes des adversaires, donc c’était plaisant de s’habituer à nos partenaires», a expliqué Blais.

Progression rapide

Les quelques moments de flottement du début de rencontre ont d’ailleurs mené au premier filet hongrois, inscrit par Istvan Sofron. Celui-ci est venu à bout du gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault, auteur de 12 arrêts. La réplique de Blais, elle, est arrivée 2 min 24 s plus tard.

S’amenant dans la mêlée après une demi-heure de jeu, Devon Levi a aussi accordé un filet, celui de Vilmos Gallo. Le natif de Dollard-des-Ormeaux s’est dressé devant 15 rondelles.

«Nous avons progressé au fil du match, et c’est ce qui m’a satisfait le plus. Un mois sans jouer, c’est long pour ces joueurs, et le rythme de la partie a été rapide dès le début. Une si longue pause affecte le temps de réaction et la prise de décision sous pression, mais nos gars se sont améliorés à mesure que le match avançait», a analysé l’entraîneur-chef André Tourigny.

«Notre jeu en deuxième période a été bien meilleur qu’en première, nous avons été solides en troisième, et de façon générale, c’était une excellente performance, a-t-il poursuivi. Nous savions que la Hongrie allait sortir en force.»

Les Canadiens disputeront leur premier affrontement du tour préliminaire vendredi prochain. Pour l’occasion, ils affronteront l’un des deux pays-hôtes, la Lettonie, à Riga. Cette compétition qui se déroule également à Tampere, en Finlande, est prévue jusqu’au 28 mai.