Mont-Sainte-Anne: RCR s'en prend à des abonnés remboursés par leur carte de crédit

La station de ski Mont-Sainte-Anne exige que des clients payent à nouveau leur abonnement 2022-2023 après que le montant eut été remboursé par leur fournisseur de carte de crédit lorsque la montagne était fermée l’hiver dernier.

Le gestionnaire du Mont-Sainte-Anne, Resort of the Canadian Rockies (RCR), « menace » ces abonnés de ne plus pouvoir acheter un nouvel abonnement si le paiement n’est pas fait.

« Prendre note que vous ne pourrez pas acheter un nouvel abonnement 23-24 avant de payer celui de 22-23. Vous avez également perdu le bénéfice de l’achat en ligne et devrez dorénavant acheter votre abonnement au comptoir de notre service à la clientèle », peut-on lire dans un courriel.

Le 16 décembre dernier, quelques jours après la chute d’une télécabine, la RBQ avait exigé l’arrêt de l’ensemble des remontées.

Dès le lendemain, le 17 décembre, RCR avait offert le remboursement de l’abonnement de saison illimité et de semaine. Toutefois, des gens ont choisi de contester la transaction par l’entremise de leur carte de crédit, ce qui semble déplaire à RCR.

Réclamation

« Malgré plusieurs demandes de notre part, vous n’avez toujours pas repayer votre abonnement 22-23 », écrit le gestionnaire qui réclame plus de 1000 $ à une cliente n’a skié qu’une seule journée, le 29 novembre 2022.

« Je les ai contactés et ils refusent de revoir leur position », mentionne Monique Drolet. « Ils ont perdu deux clients. En espérant qu’un jour nous pourrons parler de ce gestionnaire au passé », a-t-elle ajouté.

À noter que les abonnés visés n’ont pas été remboursés en double par leur fournisseur de crédit et par la station.

D’autres abonnés du plan La Passe, pour le ski de soirée, ont reçu le même courriel. « Je suis prête à payer la seule soirée d'essai que j'ai faite à Stoneham, mais pas pour un abonnement non utilisé », explique une autre skieuse, qui n’a pas voulu être identifiée dans l’espoir d’en arriver à une entente.

« Fidèles clients »

« Avec ce comportement, RCR va poursuivre la longue descente de ses revenus en s'attaquant à ses plus fidèles clients. Une compagnie qui considère sérieusement de réinvestir dans sa business n'aurait absolument pas ce genre de comportement », a affirmé le président du regroupement Les Amis du Mont-Saint-Anne, Yvon Charest.

Pour les abonnés qui ont attendu la réouverture en janvier, un montant de 15 % pouvait être récupéré en carte-cadeau ou en crédit futur, mais les démarches ont été longues.

« Il a fallu demander et redemander et on l’a reçu à deux semaines de la fin de la saison. C’est une façon de nous obliger à revenir. C’est ordinaire mais pas surprenant », déplore Johanne Navennec.

RCR n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.