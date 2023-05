Nul besoin d’attendre sa mort pour aider ses petits-enfants

Je m’adresse à cette dame qui vous demandait si elle pouvait favoriser sa petite-fille dans son testament au lieu de favoriser sa fille parce qu’elle considérait que la jeune avait plus besoin d’argent que sa mère. Certes, le conseil que vous lui avez donné était justifié, mais j’y ajouterai un élément qui me semble pertinent dans les circonstances.

Qui sait quand elle décédera et qui sait si sa petite-fille ne préférera pas pouvoir profiter de son argent avant le décès de sa grand-mère, pendant qu’elle est aux études justement, Madame pourrait contribuer à un régime d’épargne-études au nom de cette dernière. Je l’ai fait personnellement pour chacun de mes enfants ainsi que pour mes neveux et nièces. Tout le monde en a profité en temps opportun et cela n’a pas encombré mon testament.

Une mère qui aime l’entraide au bon moment

Comme dit le proverbe, « deux têtes valent mieux qu’une ». Merci d’avoir pris le temps de m’écrire.