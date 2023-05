Pékin sert un avertissement à l'Union européenne

La Chine «répliquera» à d'éventuelles sanctions de l'Union européenne visant des entreprises chinoises pour leurs supposés échanges avec la Russie, a prévenu mardi le ministre chinois des Affaires étrangères.

«La Chine et les entreprises russes ont une relation normale, une coopération. Ce type de coopération normale ne devrait pas être affecté» par d'éventuelles sanctions européennes, a prévenu à Berlin Qin Gang lors d'une conférence de presse avec la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock.

La Commission européenne a soumis vendredi aux États membres de l'UE un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie destiné à éviter le contournement des sanctions européennes.

«L'objectif est d'éviter que des biens interdits d'exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe», a expliqué Eric Mamer. La proposition de la Commission vise pour la première fois huit compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie, selon un document consulté par l'AFP.

«La Chine apportera la réplique nécessaire pour protéger fermement les intérêts légitimes des entreprises chinoises», a mis en garde M. Gang, se disant «fermement» opposé aux sanctions.

AFP

Mme Baerbock a de son côté appelé la Chine à prendre clairement position dans le conflit en Ukraine, estimant que prôner la neutralité revenait à se placer du côté de la Russie.

«La neutralité revient à se mettre du côté de l'agresseur», a déploré la ministre allemande

«La Chine peut, si elle le décide, jouer un rôle important (...) pour mettre fin à la guerre», a ajouté Mme Baerbock.

La Chine se présente comme un interlocuteur neutre dans le conflit en Ukraine malgré sa proximité avec la Russie.

Elle a rendu public en février un document en 12 points présentant sa position, exhortant notamment Moscou et Kiev à avoir des pourparlers. Un entretien téléphonique attendu s'est déroulé fin avril entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le premier depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.

AFP

Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré mardi à Berlin que son pays enverrait «bientôt un représentant spécial pour les affaires européennes en Ukraine».

«Il se rendra également dans d'autres pays européens», a précisé Qin Gang, assurant que la Chine «continuait à plaider pour des négociations» entre la Russie et l'Ukraine.

L'Allemagne est la première étape d'un déplacement cette semaine du ministre chinois des Affaires étrangères en Europe. Il doit encore se rendre en France et en Norvège.

Le onzième paquet de sanctions contre la Russie sera discuté mercredi par les représentants des États membres à Bruxelles et plusieurs réunions seront nécessaires pour parvenir à son adoption, car la proposition est très technique, ont expliqué deux sources diplomatiques à Bruxelles.

L'Union européenne veut se donner les moyens de lutter contre le contournement de ses sanctions et cherche à dissuader les firmes étrangères et les pays tiers d'aider la Russie en réexportant vers cette dernière des biens utilisables par le complexe militaro-industriel russe, en particulier les semi-conducteurs et les circuits intégrés, a souligné la source diplomatique.