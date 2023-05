Groupe Restos Plaisirs: Pierre Moreau prédestiné au monde de la restauration

Fils d’un pionnier de la restauration à Québec et d’une restauratrice de père en fille, Pierre Moreau, PDG et associé du Groupe Restos Plaisirs, a grandi dans le monde de la restauration, un domaine auquel on peut dire qu’il était prédestiné.

On pourrait quasiment aussi prétendre que Pierre Moreau était prédestiné à diriger un jour le Groupe Restos Plaisirs, dont les fondateurs ont ouvert un premier restaurant en 1979 à Québec, sans jamais cesser d’innover et de réfléchir à de nouveaux concepts.

L’un de ses fondateurs, Jacques Gauthier, a été son premier patron lorsqu’il a terminé sa formation en administration à l’Université Laval.

«Quand j’ai quitté la première entreprise de Jacques, pour aller travailler chez Marie-Antoinette à l’époque, il était venu me voir, j’avais 24 ans et il m’avait dit, sans essayer de me retenir: “Va prendre de l’expérience ailleurs, et tu nous reviendras dans quelques années et tu seras plus fort et tout”.»

Au fil des années, les deux hommes ont toujours gardé contact. M. Gauthier a été l’un des clients de la boîte de communication de M. Moreau.

Lorsque ce dernier vivait à Toronto avec sa conjointe, où il travaillait pour Oshawa Group (IGA), ils trouvaient le moyen de se voir au moins une fois par année. «Il m’a tendu une perche une première fois pour revenir à Québec, mais les étoiles n’étaient pas alignées, et la deuxième fois, en 2010, c’était le cas. J’étais prêt.»

Pierre Moreau est donc rentré au bercail 30 ans plus tard, en 2010, après un passage de trois ans et demi comme vice-président aux opérations chez St-Hubert, bien avant la vente à une entreprise ontarienne.

De retour chez Restos Plaisirs, il a d’abord agi comme directeur général. Puis tous deux ont fait le processus de relève ensemble.

«Jacques s’entourait de gens comme lui, des jeunes entrepreneurs qui voulaient développer des choses», raconte M. Moreau, sourire aux lèvres.

Airs de famille

Revenons en arrière. J’évoquais au départ les parents de Pierre Moreau. Son père, Michel, a fondé La Tyrolienne, institution de Québec qu’il a opérée pendant 47 ans. Sa mère possédait aussi un restaurant comme son père avant elle, là où se trouve aujourd’hui La Girolle, sur le chemin Sainte-Foy.

Lorsqu’il était plus jeune, Pierre Moreau a souvent entendu son père lui dire d’aller chercher son expérience ailleurs. C’était sa philosophie.

«Il m’a dit: “Si tu travailles pour moi et que tu fais une bonne job, tout le monde va trouver ça normal, et si c’est le contraire, tout le monde va parler dans ton dos et dire que c’est parce que tu es mon fils. Alors, va faire tes preuves ailleurs”. À l’époque, j’ai trouvé qu’il était peut-être un peu dur, mais avec le temps, j’ai compris que ça dénotait beaucoup de sagesse de sa part», relate Pierre Moreau.

Son père a par ailleurs dû se résoudre à fermer les portes de La Tyrolienne en 2021, conséquence de la pandémie. Bien des gens ont exprimé leur tristesse face à la fermeture de cet établissement signature, où de nombreuses familles ont souligné des anniversaires et des événements spéciaux pendant plusieurs générations.

Son père avait 84 ans lors de la fermeture. «Juste avant la pandémie, on a perdu maman. Quelques mois plus tard, on a dû fermer tous nos restaurants à cause de la pandémie, alors ça n’a pas été une période facile, raconte Pierre Moreau. Et puis évidemment, il aurait pu prendre sa retraite bien avant.»

Quand il est sorti de l’université, en 1984, Pierre Moreau se faisait demander tout le temps s’il était le fils de Michel Moreau de La Tyrolienne. «Quand je suis revenu en 2010, tout le monde demandait à mon père: “Pierre Moreau, est-ce que c’est votre fils?” C’est comme si la table s’était tournée 40 ans plus tard.»

Se relever de la pandémie

Pierre Moreau m’avait donné rendez-vous chez Madame Chose, dernier restaurant ouvert par le groupe, juste avant la pandémie. En raison du contexte dans lequel il a vu le jour, le magnifique établissement au concept spécial doit encore se faire connaître, et M. Moreau y travaille.

«On a été fermés 12 mois en deux ans durant la pandémie, et je dis tout le temps qu’il va falloir deux ans pour s’en remettre», lance celui qui a dû prendre des décisions difficiles, comme de fermer quelques restaurants qui étaient moins rentables.

Durant la pandémie, M. Moreau s’est retrouvé à de multiples reprises comme porte-parole des restaurateurs de Québec. «Je trouvais que le message était souvent négatif, dit-il, et je ne blâme pas certains collègues restaurateurs, mais je trouvais qu’il fallait remettre un peu de positif et d’espoir dans le discours. »

Durant la pandémie, Pierre Moreau s’est aussi lié d’amitié avec Jean Bédard, avec qui il a finalement projeté un partenariat entre le Groupe Restos Plaisirs et le Groupe Grandio, déjà à la tête de La Cage Brasserie sportive. M. Moreau souhaitait faire grandir la marque au Québec, vers Montréal entre autres, et s’assurer que l’entreprise reste au Québec.

Depuis, il est à la recherche d’un emplacement sur la rive sud de Montréal, dans un contexte pas très favorable dans le domaine de l’immobilier. C’est donc dire que d’autres beaux projets s’en viennent.

Groupe Restos Plaisirs

11 restaurants

restaurants 780 employés

Grandio

57 restaurants

restaurants + de 4000 employés