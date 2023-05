Réformes en santé et en éducation: une gouvernance mise sous tutelle

Dans le domaine de la santé, un projet de réforme de la gouvernance fait en sorte qu’on supprime les conseils d’administration des CISSS (Centres intégrés de santé et services sociaux) pour les remplacer par des comités-conseils sans autorité pour décider l’offre de services aux citoyens.

L’approche citoyenne qui était la marque de commerce du modèle québécois appliqué aux services publics est profondément changée. Les usagers en santé sont expulsés au prix d’une gouvernance centralisée qui donne les ordres et qui met au pas des professionnels de l’administration publique qui sont mis au ban. Les présidents et directeurs généraux (PDG) comme exécutants des orientations du gouvernement seront toujours nommés par le gouvernement et placés sous la tutelle d’un nouvel organisme, Santé-Québec (Hydro-santé).

L’État se donne le pouvoir de demander des comptes et de couper des têtes si cela ne fait pas l’affaire du gouvernement.

Rémy Trudel discute de sa lettre au micro de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

La méthode centralisatrice

On a d’abord aboli les commissions scolaires au prétexte que ces citoyens qui prenaient la parole au nom des citoyens et des parents n’étaient élus que par 15% de la population. On a remplacé ces commissaires élus par un organisme administratif, les centres de service en éducation (74) pour opérationnaliser dans leurs territoires respectifs les orientations de la Loi sur l’instruction publique ainsi que les programmes-cadres dans les matières obligatoires au primaire et au secondaire.

Voilà que maintenant, le nouveau ministre de l’Éducation désire adopter la forme centralisatrice d’une gouvernance qui expulse les citoyens du processus décisionnel pour confier la gouvernance du système d’éducation au primaire et au secondaire à un nouveau préfet de discipline, le ministre.

Les directeurs des nouveaux centres de services seront dorénavant nommés par le gouvernement et placés sous la tutelle du nouveau préfet de discipline (le ministre) qui aura non seulement le pouvoir de les nommer, mais aussi celui de prendre des mesures de contrôle et de discipline sur ces nouveaux directeurs généraux, allant jusqu’à leur congédiement pour manquement à l’autorité centrale.

Entente de gestion annuelle

Le projet de loi soumis par le ministre de l’Éducation prévoit qu’une entente annuelle de gestion sera signée et renouvelée chaque année pour s’assurer que les orientations centralisatrices seront exécutées conformément à la volonté du ministre.

Les conseils d’établissement dans chacune des écoles auront tout intérêt à se gouverner en conséquence.

Un modèle de centralisation et de gestion s’installe maintenant dans les deux plus grands réseaux, en santé et en éducation. Le modèle québécois de participation citoyenne aux décisions et applications dans des territoires aux caractéristiques différentes est relégué aux oubliettes.

Quelles forces vont maintenant s’élever pour remettre en question ce nouveau modèle de la gouvernance placé sous tutelle?

La tendance lourde qui se dégage des réformes de l’administration publique dans les États de droit passe par une décentralisation des organisations. Ici, on prend la direction contraire.

Rémy Trudel, professeur associé ENAP

Jacques Létourneau, ex-président de la CSN