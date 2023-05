Séries LNH: une performance gênante à la maison pour les Devils

Les Devils du New Jersey ont tout fait sauf offrir un bon spectacle à leurs partisans au Prudential Center, étant vaincus par des Hurricanes de la Caroline qui ont surtout déferlé en deuxième période pour l’emporter 6 à 1, mardi soir.

• À lire aussi: Hockey féminin: une étoile québécoise se joindrait à la Force

• À lire aussi: Un vent de folie chez les Blackhawks: Connor Bedard fait vendre des billets à Chicago

• À lire aussi: Dossier Matvei Michkov: Vladimir Poutine pourrait-il avoir un impact sur le premier choix du Canadien?

Ce sont les visiteurs qui ont accaparé les feux de la rampe en marquant cinq fois à l’engagement médian. Jordan Martinook s’est distingué avec trois points, dont le dernier but de cette poussée offensive.

Les «Diables» devront trouver une façon de revenir dans cette série puisqu’ils feront face à l’élimination dès le cinquième duel, jeudi. Jack Hughes avait pourtant donné le ton avec son sixième filet des séries, alors qu’il n’y avait pas encore deux minutes d’écoulées au cadran.

Vitek Vanecek a toutefois rappelé à l’entraîneur-chef Lindy Ruff pourquoi il lui avait préféré Akira Schmid devant le filet à partir de la seconde moitié de la série contre les Rangers de New York. Le Tchèque a cédé cinq fois sur 17 lancers avant d’être envoyé aux douches.

Vanecek a donné de longs retours aux attaquants des Hurricanes et ses défenseurs ont parfois semblé perdus devant son filet. Martin Necas en a profité pour faire mouche deux fois. Jesper Fast et les défenseurs Brett Pesce et Brent Burns ont aussi marqué.

Il est à se demander où est passée l’inspiration offensive des Devils. Dimanche, au New Jersey, ils avaient fait scintiller la lanterne rouge pas moins de huit fois. Avec seulement 22 tirs sur la cage défendue par Frederik Andersen, ils n’allaient pas pouvoir aller bien loin.

Malgré un schéma à sept défenseurs imaginé par Ruff, ce fut bien pénible pour certains arrières. Le spécialiste à la ligne bleue Dougie Hamilton a montré un différentiel de -3, tout comme le jeune Luke Hughes.

Les Hurricanes auront l’occasion de franchir le deuxième tour éliminatoire pour la première fois depuis 2019. Cette année-là, les Bruins de Boston les avaient balayés en finale de l’Association de l’Est.