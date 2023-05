S’il était disponible au 5e rang, je choisirais le Russe Matvei Michkov

On rêvait tous de voir Connor Bedard dans l’uniforme du Canadien, mais le hasard en a décidé autrement et avec le cinquième choix, ça devient plus compliqué. L’état-major du CH n’a pas le droit de se tromper.

Le cinquième rang est une position critique dans un repêchage. Il y a toujours moyen de frapper un coup de circuit, d’autant plus qu’on dit que la cuvée 2023 est de grande qualité, mais le risque de se fourvoyer existe. Il est donc très facile pour un directeur général et son équipe de recruteurs de mal paraître.

Le Canadien s’est souvent trompé avec son premier choix avec les Jesperi Kotkaniemi (3e en 2018), Ryan Poehling (25e en 2017), Noah Juulsen (26e en 2015), Nikita Sherback (26e en 2014), Michael McCarron (25e en 2013), et on pourrait en rajouter avec les Nathan Beaulieu, Louis Leblanc, Danny Kristo (2e en 2008) et David Fischer (20e) plutôt que Claude Giroux, en 2006.

Ces choix ont sérieusement plombé le Canadien au fil des ans. Cette fois, on sait au moins une chose, c’est que le CH repêchera vraisemblablement un attaquant, car c’est là qu’est la richesse de l’encan 2023.

J’aurais aimé qu’un gardien se démarque et puisse être disponible, mais peu importe, il faut choisir le meilleur talent et plusieurs croient qu’après Bedard, il s’agit du Russe Matvei Michkov. Il pourrait glisser en raison de sa situation contractuelle qui le lie au SKA Saint-Pétersbourg en KHL jusqu’en 2026.

Ça pourrait refroidir les équipes repêchant aux deuxième, troisième et quatrième rangs, soit Anaheim, Columbus et San Jose, sans oublier la problématique russe. Si Michkov était vraiment le meilleur, je n’hésiterais pas à le repêcher. Je sais que ça comporte un risque, mais si on peut mettre la main sur le deuxième meilleur joueur, il faut le sélectionner.

Je crois qu’il faut attaquer le repêchage avec la même mentalité que lorsque Marc Bergevin a choisi Logan Mailloux au 31e rang en 2021. On connaît son histoire, mais aujourd’hui, plusieurs équipes regrettent de l’avoir ignoré. C’était un risque, mais jusqu'à maintenant, ça semble être un vol de Bergevin. En 2005, plusieurs ont blâmé le directeur général du Canadien d’avoir repêché Carey Price au cinquième rang, alors que j’étais bien en poste comme gardien numéro un à Montréal, mais ce fut la bonne décision.

Lorsque tu as la chance de repêcher un exceptionnel, il faut la saisir. Hughes devra sélectionner le meilleur espoir au cinquième rang et s’il faut attendre en 2026 pour voir Michkov débarquer à Montréal, je n’ai pas de problème avec ça. Allons-y!

Bedard change la donne

Photo Getty Images via AFP

Le plan de reconstruction des Blackhawks de Chicago vient de s’accélérer drôlement avec Bedard. Je suis quand même content de voir une telle vedette aboutir dans un gros marché. C’est bon pour la LNH et c’est bon pour le hockey. Les joueurs autonomes seront davantage attirés par Chicago et d’ici trois ans, les Hawks devraient faire partie des 10 meilleures équipes de la LNH.

C’est certain que Bedard ne sera pas très bien entouré à ses débuts, mais il semble très mature, un peu comme Sidney Crosby à ses débuts. Je crois qu’il saura se développer de la bonne manière, et Luke Richardson semble un entraîneur idéal pour lui.

Je serais plus inquiet pour Bedard s’il était immature comme l’était Alex Ovechkin à ses débuts. Comme les Hawks aujourd’hui, les Capitals étaient pitoyables à l’époque et Ovi a pris de mauvais plis malgré une saison recrue de 52 buts à 20 ans.

Chose certaine, le hockey est gagnant avec l’arrivée de Bedard dans la LNH. Reste à voir s’il saura s’affirmer tout de suite ou si ça prendra trois ans comme dans le cas de Jack Hughes au New Jersey.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

ENTREFILETS

La folie des Panthers

Les Panthers sont en train de créer tout un engouement en Floride et avec une victoire ce soir, ils pourraient balayer les Maple Leafs en quatre parties. Personne n’avait prévu ce scénario. Ce qui a changé dans cette équipe, c’est le leadership; d’abord celui de l’entraîneur, Paul Maurice, puis celui de Matthew Tkachuk et du gardien Sergei Bobrovsky qui livre la marchandise, enfin. On dit que l’enthousiasme dans le vestiaire est à son comble et on croit pouvoir aller jusqu’au bout.

Panique chez les Leafs

Les Leafs ont beau avoir franchi le premier tour, ils sont au bord du gouffre à 0-3 dans leur série contre les Panthers. Au fil des ans, ils ont surtout appris à perdre les matchs importants et ça continue. La pression est énorme et on sent un vent de panique, à commencer par le directeur général, Kyle Dubas, qui a lancé une bouteille d’eau dans sa loge. Quand le DG panique, c’est un très mauvais exemple pour les joueurs.

Gerard Gallant

Pour une troisième fois en six ans, l’entraîneur Gerard Gallant a été congédié de façon injuste, cette fois chez les Rangers. Il aurait probablement aimé mieux recevoir des joueurs de papier sablé à la date limite des transactions plutôt que deux vedettes comme Vladimir Tarasenko et Patrick Kane, mais c’était le choix de son patron, Chris Drury. Dans un marché comme New York, ce dernier doit choisir le bon homme sinon il va sauter lui aussi. D’après moi, Joel Quenneville serait le candidat idéal s’il obtient son pardon de la LNH.

Mauvais souvenir

J’ai souffert quand j’ai vu le gardien des Golden Knights Laurent Brossoit se tordre de douleur, lundi soir. Je ne serais pas surpris qu’il se soit déchiré l’aine, car il s’est blessé exactement de la même façon que moi en 2013. J’ai regardé sur YouTube et la séquence montre un mouvement identique. J’ai voulu ramener ma jambe et pousser, puis l’aine a lâché. C’est ce qui a mis fin à ma carrière éventuellement. Ça démontre à quel point c’est important d’avoir de la profondeur devant le filet de nos jours.