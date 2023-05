Controverse au Sommet Climat Montréal autour d'un diner présenté par Energir, principal lobby gazier au Québec

Un dîner de réseautage sème la controverse au Sommet Climat Montréal puisqu'il est présenté par Energir, une entreprise considérée comme le «principal lobby gazier au Québec».

C'est ce qu'a indiqué Patrick Bonin, responsable campagne Climat/Énergie à Greenpeace Canada.

«Complètement inacceptable!» a-t-il souligné dans une publication Twitter mardi matin.

Selon M. Bonin, Energir n'a pas de plan de transition qui respecte l'accord de Paris et vend du gaz de fracturation.

«[Près de] 99 % du gaz vendu par Énergir est du gaz fossile. La gazière fait du gros lobby pour empêcher les villes & Québec d'interdire le chauffage et les cuisinières au gaz dans les bâtiments», a-t-il expliqué.

Ce dîner doit se tenir ce mardi à la deuxième édition du Sommet Climat Montréal qui se déroule jusqu'à mercredi au Grand Quai du Port de Montréal.

Complètement inacceptable!



Le dîner et réseautage du #SommetClimatMtl d'auj. est présenté par... @energir !



Principal lobby gazier au Qc, l'ancienne #GazMétro vend du gaz de #fracturation, n'a pas de plan de transition qui respecte l'Accord de Parishttps://t.co/roFHkWJ7jY pic.twitter.com/1vGDOwb2Dd — Patrick Bonin (@patbonin) May 9, 2023

Pour Karel Mayrand, co-président du Partenariat Climat Montréal qui organise ce sommet, cette critique est «tout à fait correcte».

«On est dans une époque où le niveau d’ambition doit se relever. Energir est un distributeur d’énergie fossile, donc c’est normal qu’il soit critiqué pour ça, mais c’est un partenaire avec qui nous on travaille pour essayer de cesser d’ajouter du gaz fossile», a-t-il réagi.

«Je pense qu’ils sont conscients qu’ils n’en font pas assez et qu’ils doivent essayer d’en faire plus», a ajouté celui qui est aussi président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

raccordement à des bâtiments soit alimenté par des sources renouvelables d’énergie dès 2024, a rappelé Elaine Arsenault, conseillère Médias et Affaires publiques chez Energir.

L’entreprise a également promis de diminuer ses volumes de gaz naturel d’origine fossile.

«Oui on n’est pas parfait puis on l’assume pleinement et on prend les engagements pour faire mieux», a mentionné Mme Arsenault. «Si on se compare aux autres distributeurs gaziers, on est quand même très ambitieux.»