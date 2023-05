Trudeau balaie du revers de la main une résolution farfelue adoptée par les libéraux

Justin Trudeau a balayé du revers de la main une résolution farfelue adoptée samedi au congrès libéral qui réclamait la mise sur pied d’une politique voulant forcer les journalistes à dévoiler leurs sources au nom de la lutte contre la désinformation.

Il s’agit d’une politique «que nous ne mettrions [pas] en œuvre», a déclaré le premier ministre mardi matin.

«Nous ne le ferons jamais - nous ne porterons jamais atteinte à la capacité des journalistes à faire le travail professionnel indépendant qu'ils font», a-t-il poursuivi.

La résolution proposait au Parti libéral du Canada (PLC) d’«explorer les options» pour forcer les journaux à cesser le recours aux sources non identifiées dans le cadre de leurs reportages.

Or, le recours à ce type d’information est courant et souvent essentiel à la libre circulation de l’information, étant donné les risques auxquels s’exposent certains individus lorsqu’ils prennent la parole, comme l’ont rappelé, entre autres, le Parti conservateur et l’Association canadienne des libertés civiles.

M. Trudeau en a profité pour tirer à boulets rouges sur Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, qui a assuré lundi qu’elle bloquerait le contenu journalistique de ses plateformes si le gouvernement allait de l’avant avec sa loi C-18.

«Un journalisme rigoureux, stimulant et indépendant est essentiel, et le fait que Facebook continue à dire qu'il ne veut pas payer les journalistes pour le travail qu'ils font montre à quel point ils sont profondément irresponsables et déconnectés de la façon dont nous devons nous assurer que nous protégeons tous nos démocraties», a dit le premier ministre.

La ligne d’argumentation avancée par Meta, selon laquelle le contenu journalistique n’a pas de valeur économique pour l’entreprise, est «non seulement erronée, elle est dangereuse pour notre démocratie et notre économie», selon lui.

Les journalistes ayant travaillé sur les révélations ayant mené au scandale de Watergate «n'étaient pas des influenceurs, vous savez?», a ironisé M. Trudeau.