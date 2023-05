Un bambin intoxiqué à la drogue à cause de la négligence de ses parents

Un jeune couple de Lanaudière a été accusé de négligence criminelle après que son enfant de 3 ans s’est intoxiqué avec de la drogue dure qu’il aurait trouvée chez eux.

Le père de 29 ans et la mère de 31 ans, dont on doit taire l’identité à cause d’un ordre de la cour, ont comparu le 1er mai dernier, au palais de justice de Joliette.

Ils ont été accusés de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à leur enfant qui était alors âgé de 3 ans, et dont l’identité est protégée, le 16 novembre 2021.

Ce jour-là, les parents auraient laissé des stupéfiants à la disposition du petit garçon, selon l’acte d’accusation. Selon nos informations, vers 16h, une pharmacie aurait composé le 911 pour alerter la Sûreté du Québec (SQ) concernant un enfant intoxiqué par la drogue.

Le pauvre petit a été conduit au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, puis transféré au CHU Sainte-Justine, à Montréal.

À ce moment, il aurait été inconscient, mais stable, nous dit-on. On ne sait pas à ce jour si le petit bonhomme a conservé des séquelles de son intoxication.

Par la suite, une expertise a cependant été effectuée dans la résidence des parents.

L’enquête a permis au directeur des poursuites criminelles et pénales de déposer deux accusations contre les occupants d’âge adulte de l’endroit. Ceux-ci sont également accusés de possession de méthamphétamines, plus précisément.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre eux le 28 mars dernier, près d’un an et demi après le triste évènement. Le Directeur de la protection de la jeunesse en a été avisé.

Leur dossier reviendra devant le tribunal en juillet prochain.