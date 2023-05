Un vent de folie chez les Blackhawks: Connor Bedard fait vendre des billets à Chicago

Gagner à la loto Connor Bedard, ça ne change pas le monde, sauf que... Sauf que ça fait vendre des billets en ta.

Dans les 90 minutes qui ont suivi l’annonce du résultat, les Blackhawks ont vendu pour 2,5 M$ en billets de saison. Un montant qui serait passé à plus de 4 M$ près de 24 heures plus tard.

Et on ne parle pas des centaines de chandails des Blackhawks avec l’inscription de Bedard au dos qui doivent s’écouler depuis lundi soir. C’est un véritable vent de folie qui souffle sur Chicago.

Voilà tout un revirement de situation pour cette concession. En raison du virage de reconstruction amorcé par le directeur général Kyle Davidson au cours de la saison 2021-2022, ils étaient nombreux à avoir déserté le United Center, pourtant réputé comme étant l’un des amphithéâtres les plus bruyants de la LNH.

Au cours des 41 matchs à domicile de la saison qui vient de se terminer, les Hawks ont attiré une moyenne de 17 167 spectateurs. Le taux d’occupation de 82 % les plaçait au 31e rang du circuit, sur un pied d’égalité avec les Sabres de Buffalo. Seuls les Sharks de San Jose, avec un taux de 76 %, ont fait pire.

« Ça ne me surprend pas que ça ait reviré de bord aussi vite. Chicago, c’est une ville de hockey incroyable », a lancé Jocelyn Thibault, joint par Le Journal de Montréal.

Échangé par le Canadien en novembre 1998, l’ancien gardien a disputé six saisons avec les Hawks. Des hivers difficiles au cours desquels cette formation a participé aux séries éliminatoires à une seule occasion. Malgré tout, Thibault garde de précieux souvenirs de la ville des vents et est persuadé que le jeune Bedard y trouvera son compte.

« Je suis content pour le jeune. C’est l’une des organisations les plus prestigieuses du hockey. C’est également une ville majeure, une ville magnifique et très glamour, a indiqué Thibault. Je me souviens qu’il y avait souvent des célébrités qui assistaient à nos matchs. Il va aimer ça. »

Photo AFP

Une destination de rêve

Chicago sera bon pour Bedard, mais l’inverse sera encore plus vrai. Tous s’attendaient à voir les Hawks croupir dans les bas-fonds du circuit pendant quelques autres saisons. Évidemment, on ne leur prédira pas la coupe Stanley immédiatement. Toutefois, il faut reconnaître que le processus vient de faire un bond assez prodigieux.

« Un joueur comme ça, ça ne passe pas souvent. Ça va accélérer notre reconstruction, a indiqué Jimmy Waite, entraîneur des gardiens des Hawks, au micro de JiC, sur les ondes de TVA Sports. On va construire autour de lui. En plus, on a beaucoup de choix au repêchage, alors l’avenir sera excitant. »

Un joueur générationnel, une jeune équipe, des choix plein les poches : soudainement les Blackhawks, qui étaient assurément une formation à éviter pour les joueurs autonomes, viennent de grimper dans l’échelle des valeurs.

« Ça va assurément avoir un impact. Ça en aura également un sur la rétention des joueurs. Ceux qui hésitaient à rester auront un incitatif de plus pour rester, a indiqué Thibault. Sans compter que, en partant, l’organisation n’a pas à faire un gros pitch de vente pour vendre la ville. Les Hawks sont maintenant en Cadillac. »

Talonner les Bears

Ça bouge à Chicago. Considéré par plusieurs comme la capitale mondiale du blues, la métropole de l’Illinois a une scène très active. Et en termes de sport, elle est bien servie avec les Bears, les Cubs, les White Sox, les Bulls et les Blackhawks.

D’ailleurs, Thibault est d’avis que la présence de Bedard pourrait permettre aux Hawks de talonner les Bears comme équipe favorite des habitants de la région.

« Dans la plupart des marchés américains, la NFL, c’est difficile à détrôner, mais je pense que l’arrivée de Bedard pourrait mettre les Hawks sur la carte en tant qu’équipe la plus en vue à Chicago », a soutenu l’actuel directeur général de Hockey Québec.

« Je me répète, mais c’est un marché de hockey. Les gens connaissent ça. Je suis d’avis que ça va ramener une étincelle, a-t-il poursuivi. D’ailleurs, on n’a pas besoin de reculer bien loin. Les années de (Patrick) Kane et de (Jonathan) Toews, avec les conquêtes de la coupe Stanley, c’était fou. À ce moment-là, les Blackhawks étaient au sommet de la ville. »

À une boule du bonheur

Dire que tout cet engouement est passé à une boule d’impliquer le Canadien. Les Hawks, qui disposaient de 115 combinaisons, ont remporté la loterie avec la suivante : 4-5-9-13.

Parmi les 85 combinaisons que détenait le Tricolore, la 65e était composée des chiffres 4, 5, 9 et 11. Le représentant du Canadien présent près du boulier a probablement retenu son souffle après la sortie de la troisième boule...