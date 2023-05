Une victoire contre le cancer du sein pour la fête des Mères

Une jeune maman diagnostiquée avec un cancer du sein pendant sa première grossesse a reçu le plus beau cadeau pour la fête des Mères: elle a surmonté la maladie, après une année marquée par son accouchement et de nombreuses séances de chimiothérapie.

«La chimiothérapie était très difficile autant sur mon moral que [sur mon] physique. Quand j’ai eu envie d’abandonner le combat, je me disais que Roxanne a besoin de sa maman. Elle m’a donné la force de continuer. Avec elle à mes côtés, tout était possible», confie Jessica Dagenais.

Son médecin lui a récemment confirmé qu’il n’y avait plus de trace de son cancer du sein dans son corps. La maman 27 ans avait reçu il y a un peu plus d’un an le terrible diagnostic. Elle était alors enceinte de 26 semaines.

Courtoisie

Elle a pu faire deux séances de chimiothérapie avant de prendre une petite pause d’un mois pour que son corps se prépare à l’accouchement.

«Pendant ma césarienne, j’étais terrifiée, j’avais peur qu’il y ait eu des répercussions sur la santé de mon bébé à cause de la chimiothérapie. Après les séances, je pouvais être 24 heures à la sentir moins bouger dans mon ventre. Ça me faisait peur», se souvient-elle.

Invincible

Sa petite Roxanne est née en parfaite santé le 19 avril 2022. «Quand je l’ai prise dans mes bras, j’ai ressenti une sensation de bonheur immense, comme si j’étais invincible. À ce moment, mon combat a pris un autre sens.»

Photo Pierre-Paul Poulin

Une dose de courage qui lui a été indispensable pour la suite. Peu après l’accouchement, elle a enchaîné 12 traitements de chimiothérapie en autant de semaines.

«Avec un jeune poupon, ç’a été la période la plus difficile et la plus intense, laisse-t-elle tomber. Je suis seule à m’occuper de Roxanne [au quotidien] et j’avais beaucoup de symptômes comme des maux de tête et de la fatigue.»

Par chance, elle pouvait compter sur le soutien de sa marraine, qui gardait son bébé quelques jours par semaine.

«Je ne sais pas autrement comment je m’en serais sortie sans elle. Ça prend tout un réseau», dit-elle en remerciant aussi ceux qui l’ont aidée financièrement grâce à une campagne sur les réseaux sociaux.

Jessica Dagenais a également dû faire de la radiothérapie en plus de subir une mastectomie partielle, qui a mené à quelques complications post-opération.

Le meilleur à venir

La maman se réjouit aujourd’hui de savoir que le plus difficile est derrière elle. Sa petite Roxanne, une petite clown sur deux pattes qui est toujours souriante et pleine d’énergie, a soufflé sa première bougie en avril dernier.

Courtoisie

Puis Jessica a reçu une autre bonne nouvelle qui la comble de bonheur: la chimiothérapie n’a pas affecté sa fertilité.

«J’adore être maman. C’était une de mes plus grandes peurs de ne pas pouvoir en avoir d’autres. J’espère avoir la chance de vivre une meilleure expérience de grossesse et de pouvoir plus profiter de la première année de vie de mon bébé», se permet-elle de rêver.