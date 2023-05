Voyeurisme: des passagers d’un bateau de croisière filmés nus dans les toilettes

Plus de 150 personnes, dont plusieurs enfants, ont été filmées à leur insu dans une toilette publique d’un bateau de croisière, par un voyeur qui s’est fait arrêter par le FBI la semaine passée.

Les événements se seraient produits entre le 30 avril et le 1er mai dernier à bord d’un bateau de croisière «Harmony of the Seas», alors qu’il se trouvait en eaux internationales.

Selon les informations du FBI, Jeremy Froias aurait profité des premières journées de la croisière pour installer une caméra cachée dans les toilettes publiques situées à l’arrière du pont supérieur entre un simulateur de surf et un bar.

Ce dernier se serait filmé au moment d’installer la caméra, facilitant ainsi le travail des agents de sécurité pour le retrouver, a rapporté le média américain CBS News. Ces derniers l’auraient alors confronté jusqu’à ce qu’il admette les faits.

Il fait maintenant face à des accusations de voyeurisme vidéo et de tentative de possession de matériel d’exploitation d’enfants, a d’ailleurs précisé le FBI dans un communiqué dans lequel ses potentielles victimes sont invitées à remplir un formulaire.