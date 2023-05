Wendake: un complexe de soins de santé à la Nation huronne-wendat pour le printemps 2025

Un complexe de soins de santé verra le jour au cœur de Wendake, à partir du printemps 2025, grâce à un investissement partiellement public de 9,1 millions $.

Courtoisie de la Nation huronne-wendat. Illustration de DG3a | Architecture

On en a fait l'annonce mardi matin en présence de plusieurs dignitaires, dont le Grand Chef Rémy Vincent, le maire de Québec Bruno Marchand, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ian Lafrenière.

Le projet Yarihwa Phase 2 sera situé au cœur de Wendake, soit au carrefour des rues de la Faune et Chef Max Gros-Louis.

Pôle de soins de santé pour les membres de la Nation huronne-wendat ainsi que pour les résidents de Wendake et ses environs, il offrira un éventail de services de santé qui ne sont pas disponibles à Wendake.

Il s’agit notamment de la médecine familiale générale (six médecins de famille), de la physiothérapie, des soins dentaires, des soins oculaires, de la radiologie et de l'imagerie médicale ainsi que de la massothérapie.

L’investissement de 9,1 millions $ comporte 1 million $ du gouvernement du Québec et 1 million $ du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (qui provient du gouvernement du Québec, mais qui transite par la Ville), auquel Wendake est admissible depuis un an. La Nation met 1 million $. Le financement du gouvernement fédéral est encore attendu. Quelque 2 millions $ sont espérés du côté d’Ottawa.

Après la construction, on s’attend à ce qu’une cinquantaine d’emplois soient créés grâce à ce projet.

80 000 utilisateurs potentiels

Le Grand Chef, Rémy Vincent, a affirmé «qu’il y a 80 000 utilisateurs potentiels» pour ce type de services de santé qui sont attendus depuis longtemps.

Pour le ministre Lafrenière, «le projet Yarihwa Phase 2 consiste à combler un vide dans l’offre de service de santé à Wendake».

Sur ces 80 000 utilisateurs, on pense qu’entre 1500 et 2000 viendraient de Wendake, 55 000 de la ville de Québec (surtout de la couronne nord) et 23 000 des membres des Premières Nations qui résident dans la région de Québec. Selon lui, «le projet Yarihwa Phase 2 consiste à combler un vide dans l’offre de service de santé à Wendake». Ce dernier a insisté sur le fait que le service sera «culturellement adapté», puisqu’une partie du personnel de santé pourra parler aux membres des Premières Nations dans leur langue.

«Nous sommes très fiers de contribuer à ce grand mouvement pour une communauté qui se serre les coudes. Ce que nous annonçons aujourd’hui n’est pas banal», s’est félicité le maire Marchand.