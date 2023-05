100 millions de Canadiens en 2100: Pierre Elliott et Justin Trudeau, tel père, tel fils

Pierre Elliott Trudeau a fait sa carrière sur l’idée de remettre le Québec à sa place.

Son pire coup est certainement d’avoir trahi les Québécois à l’occasion du référendum de 1980 et ses suites.

Fin des deux peuples fondateurs

En rapatriant unilatéralement la Constitution sans le Québec, le Québec perdit son droit de veto et la Charte des droits et libertés vint sceller la primauté des droits individuels sur les droits collectifs jusque-là reconnus au Québec par les Pères de la Confédération afin de protéger sa culture et sa langue distinctes.

Le pacte sur lequel reposait la naissance du Canada, celui des deux peuples fondateurs, les Canadiens français et anglais, fut anéanti.

Un coup de poignard encore à ce jour inégalé. Le Québec devenait une minorité comme une autre au Canada, c’était l’objectif.

Sur les traces de son père

L’Initiative du siècle visant à augmenter à 100 millions la population du Canada de Trudeau fils vise le même objectif non moins subtil: fragiliser le Québec francophone.

Par ricochet, si cette vision est remise en question afin d’assurer la vitalité de notre petite nation francophone, il fait passer les Québécois pour un peuple fermé et xénophobe.

Épithètes graves qui nuisent gravement au tissu social québécois.

Le Québec ouvert à l’immigration

Il faut le répéter, le Québec a toujours été ouvert à l’immigration et le restera.

Il n’est aucunement question de se fermer, mais plutôt d’offrir à ceux qui choisissent le Québec une terre accueillante et bienveillante (un toit abordable, un emploi, un accès aux services sociaux...) tout en préservant la culture française québécoise.

C’est une lubie de croire que cela serait possible avec ce qui est annoncé par Trudeau fils sans fragiliser la situation du français au Québec ou le poids du Québec au sein de la fédération.

Le Canada embrasse son développement sur une stratégie populationnelle exponentielle sans consultations et égards face aux conséquences sur le Québec.

Ne serait-il pas temps de construire une nation ouverte à la diversité et francophone distincte du Canada? Un nouveau pays, ni meilleur, ni pire, différent simplement.

Et surtout, maître de ses choix.