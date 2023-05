Baseball: les Blue Jays échappent la victoire en fin de partie

Dans un match où les coups sûrs se sont faits rares, les Blue Jays de Toronto ont permis aux Phillies de Philadelphie de revenir de l'arrière et de l’emporter 2 à 1, mercredi, au Citizens Bank Park.

L’unique formation canadienne du baseball majeur a été limitée à seulement quatre frappes en lieu sûr. L’une de celles-ci a été un coup de circuit en solo de Brandon Belt en cinquième manche.

En neuvième, alors qu’il avait le dos au pied du mur, les Phillies ont profité des largesses du lanceur Jordan Romano pour créer l’égalité. Bryce Harper a frappé un simple et trois frappeurs plus tard, J.T. Realmuto a réussi un double qui a permis à son coéquipier de ramener tout le monde à la case départ.

De retour au bâton, les Jays ont vu Danny Jansen, Santiago Espinal et Alejandro Kirk échouer coup sur coup. Les favoris de la foule en ont profité pour mettre fin au match dès leur retour en attaque. C’est toutefois une erreur en défensif de Bo Bichette qui a permis à Edmundo Sosa de marquer le point de la victoire. Au total, les vainqueurs ont frappé sept coups sûrs.

En vertu de ce revers, les Phillies ont balayé la courte série de deux matchs contre leurs adversaires de la Ville Reine. Les Blue Jays reprendront l’action vendredi, dans le cadre de la première de trois parties contre les Braves d’Atlanta. Cette série se déroulera au Rogers Centre.

Une première dans l’histoire des Yankees

Anthony Volpe est devenu la première recrue de l’histoire des Yankees de New York à frapper un grand chelem, alors qu’il évolue à la position de joueur d’arrêt-court.

L’athlète de 22 ans a réussi l’exploit mercredi, pendant la cinquième manche d’un gain de 11 à 3 sur les Athletics d’Oakland.

Sa bombe de 419 pieds au champ centre lui a également permis de devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Bombardiers du Bronx à frapper un grand chelem au Yankee Stadium.

Harrison Bader et DJ LeMahieu ont également expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain dans le camp des vainqueurs. Chez les A’s, tous les points ont été produits par des circuits en solo. Les auteurs de ces longues balles ont été Carlos Perez, Jace Peterson et JJ Bleday.

La victoire a atterri sur le dossier du releveur Jimmy Cordero (2-1). Œuvrant au monticule pour les trois dernières manches, Deivi Garcia a enregistré son premier sauvetage en 2023. Le partant des Athletics pour ce match, Kyle Muller (1-3), a subi la défaite.

Un 400e sauvetage pour Kenley Jensen

Plus tard en soirée au SunTrust Park, le releveur des Red Sox de Boston Kenley Jansen a signé son 400e sauvetage en carrière dans un gain de 5 à 2 sur les Braves.

Il est le septième artilleur de l’histoire du baseball majeur à atteindre cette marque. Les autres sont Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, Francisco Rodriguez, John Franco et Billy Wagner.

Jansen a œuvré en neuvième manche contre le club de la Géorgie et a réussi un retrait sur des prises. Le vétéran de 35 ans dispute actuellement sa 14e saison dans les ligues majeures et sa première avec les Red Sox. Il a précédemment porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles (2010 à 2021) et des Braves (2022).

Justin Verlander bat toutes les équipes du baseball majeur

Le lanceur Justin Verlander a officiellement vaincu les 30 équipes des ligues majeures de baseball.

Mercredi soir, le représentant des Mets de New York a signé la victoire de 2 à 1 des siens sur les Reds de Cincinnati.

Pour ce faire, il a donné seulement un point, deux coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de boulot. Il a également passé sept rivaux dans la mitaine.

Le vétéran de 40 ans est le 21e lanceur de l’histoire du baseball majeur a connaitre le bonheur de vaincre toutes les équipes du circuit et le premier depuis Gerrit Cole en juillet 2021. Chez les Mets, Verlander n’est pas le seul membre de ce club sélect, puisque son coéquipier Max Scherzer a également accompli cet exploit.

Il s’agissait d’un deuxième départ cette saison pour Verlander, qui a paraphé un contrat de deux ans d’une valeur totale de 86,7 millions $ avec les Mets en décembre dernier. Le natif de la Virginie a précédemment porté les couleurs des Tigers de Detroit et des Astros de Houston. En carrière, il a maintenu une fiche de 245-134 et une moyenne de points mérités de 3,24.