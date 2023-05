Box-office: mauvais départ au Québec pour «Aimer à nouveau», le nouveau film mettant en vedette Céline Dion

Il n’y a pas eu d’effet «Céline Dion» au Québec pour le film Aimer à nouveau. Comme partout ailleurs en Amérique du Nord, la comédie romantique dans laquelle la diva québécoise joue son propre rôle a connu un départ décevant au box-office de la province la fin de semaine dernière.

En trois jours, Aimer à nouveau (Love Again) n’a récolté que 72 571$ dans les cinémas du Québec, selon les données de l’agence Cinéac. Lancé sur 78 écrans à travers la province vendredi passé, le film réalisé par Jim C. Strouse a donc enregistré une faible moyenne de 930$ par écran le week-end dernier et a dû se contenter du 4e rang du box-office québécois.

C’est le film de superhéros Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, qui a dominé le box-office de la province grâce à une récolte de 1,3 millions de dollars en trois jours.

Rappelons qu’Aimer à nouveau a aussi obtenu des résultats décevants la fin de semaine dernière au box-office nord-américain. Sortie sur plus de 2700 écrans, la comédie mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan n’a amassé que 2,4 millions de dollars dans les salles du Canada et des États-Unis.

Aimer à nouveau raconte l’histoire d’un journaliste en peine d’amour qui doit rédiger un portrait sur Céline Dion et qui fera appel à son aide pour rencontrer une jeune femme endeuillée par la mort de son fiancé. La trame sonore du film comprend cinq nouvelles chansons de la diva québécoise.